El PP vasco admite que el traslado de dos presos de ETA "quizá se ajusta a Derecho", pero rechaza que sean un ejemplo

La presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha asegurado que el traslado de los reclusos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo a la cárcel de Basauri "quizá se ajusta a derecho", pero, "desde luego, no son presos arrepentidos, ni mucho menos un ejemplo a seguir". Por ello, ha considerado que las palabras del delegado del Gobierno, Jesús Loza, al respecto son "la puntilla para la vergüenza que están pasando las víctimas".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, la dirigente del PP ha rechazado que existan diferentes opiniones en su partido sobre el acercamiento de presos de ETA. El Partido Popular, ha dicho, nunca ha "dejado entrever ninguna fisura" en la lucha contra el terrorismo ni en el apoyo a las víctimas.

González ha asegurado que el traslado de Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo --ambos desvinculados de la banda-- de la cárcel de Asturias a la de Basauri "quizá se ajusta a derecho, pero, desde luego, no son presos arrepentidos ni mucho menos un ejemplo a seguir, como decía el delegado del Gobierno", que este pasado miércoles afirmó que este caso muestra que la reinserción es "el camino a seguir" para el resto de los reclusos.

Sus palabras, según ha lamentado, son "la puntilla para la vergüenza que están pasando las víctimas". La presidenta del PP en Bizkaia ha pedido a Jesús Loza que "que no nos mienta" porque estos dos reclusos "no se han arrepentido" y tampoco van a colaborar con la justicia porque "ni siquiera se les va a pedir".

Preguntada por la postura del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, que ha considerado el traslado "absolutamente legal", Raquel González ha precisado que esta organización "recoge a un grupo de víctimas", pero "otra víctima directa" como es el expresidente de los populares vascos Carlos Iturgaiz --que "fue su blanco"-- asegura que "nunca le han pedido perdón".

"Que no digan que se les acerca porque piden perdón, que expliquen la situación. ¿Porque Sánchez es rehén de los nacionalistas?, ¿porque Sánchez tiene que seguir colocando amigos, esposas y todo lo que pilla y tiene que pagar un precio?, pues que lo digan. Pero que no nos digan que es porque han pedido perdón porque no lo han pedido", ha apuntado.

La presidenta de los populares vizcaínos ha subrayado que, para el PP, "las víctimas tienen que ser lo primero" y, en este sentido, ha lamentado que "en este país le estamos dando mucho bombo a los verdugos y les estamos poniendo en el punto de mira, les estamos haciendo víctimas cuando los que de verdad han sufrido, han llorado, han derramado sangre han sido las víctimas, que están ahora más abandonadas que nunca".

Según ha denunciado, "nadie se está preocupando de ellas, de intentar mitigar su dolor", sino que, por el contrario, "se abren las heridas y se les echa sal, día sí y día no".

VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES

Por otro lado, ha criticado la retirada por parte del Gobierno central del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales. Raquel González ha lamentado que el PNV "trata por todos los medios de blanquear a ETA" para "quedarse con los votantes de Bildu, sin que a ellos les pase factura". "Necesita tergiversar la historia y hacerla a su medida", ha censurado.

De este modo, ha lamentado que se realizó una ley de víctimas de abusos policiales "para manchar el buen nombre y el mejor hacer de la policía, de la guardia civil, de la Ertzaintza en esta lucha contra ETA". "Es mostrar a los verdugos como si fuesen pobres víctimas", ha denunciado la presidenta del PP vizcaíno, que ha asegurado que su partido defenderá "hasta el final la verdad de los sucedido en nuestra tierra".

"A POR TODAS"

Finalmente, ha considerado que el PNV "se ha venido arriba" en los trabajos que se están realizando en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco y, "sabiendo que Sánchez les va a dar todo lo que le pidan y más", se ha metido en "una deriva" en la que pretende "ir a por todas".

"No creo que esté por levantar el pie del acelerador", ha augurado González, que ha asegurado que el PP, por su parte, intentará que "frene en seco y cambie de coche" porque "ése nos lleva a un terreno que ya vemos cómo se está desarrollando en Cataluña".

La dirigente del PP vizcaíno ha afirmado no entender "el afán del PNV en exhibir esa capacidad de destrucción de convivencia que nos está llevando a la deriva", a pesar de que el 75% de los vascos "no quiere ni oír hablar de la modificación del Estatuto, del independentismos ni de nada de eso".

Según ha advertido, "al final nos metemos en una deriva que acabaremos como en Cataluña, con el odio en la calle, el odio en las familias". "A alguien que quiera un poquito a esta comunidad autónoma no se le puede ocurrir importar semejante modelo", ha concluido.