PP vasco: el tratamiento de la política penitenciaria "no se puede hacer a golpe de reclamación nacionalista"

El senador y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que el tratamiento de la política penitenciaria "no se puede hacer a golpe de reclamación nacionalista, ni para dar gusto a ningún partido", y cree que se está actuando "de manera precipitada".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la intención del nuevo Gobierno socialista de modificar la actual política penitenciaria.

A su juicio, este tema tiene que ser "fruto de un amplio consenso político" entre las fuerzas democráticas. El dirigente del PP ha asegurado que, aunque ETA ha dicho que se disuelve, el colectivo de presos sigue formando "un grupo compacto, actúan de manera organizada, siguen una estrategia común y ni reconocen el daño causado, ni están dispuestos a rechazar su pasado terrorista".

El senador vasco ha asegurado que el PP está de acuerdo con la reinserción, pero "los que no se quieren reinsertar son los presos de ETA que se quieren seguir jactando de sus asesinatos y venir aquí y que les reciban como héroes". "Creo que eso es una humillación a las víctimas, un insulto a la inteligencia de los demócratas y a tantísima gente que dio la cara en Euskadi frente al terror", ha asegurado.

Por lo tanto, considera que lo que se está haciendo "no es lo razonable" y se tendría que mantener "una exigencia democrática", de manera que puedan acceder a beneficios los presos que se quieran reinsertar y están dispuestos a colaborar con la justicia y a reconocer el daño causado, "pero no los asesinos más sanguinarios de ETA que lo único que están dispuestos es a jactarse de los asesinatos que cometieron".

En su opinión, no se puede recibir "un día a las víctimas" y, "por la tarde ceder a las presiones para acercar a los presos o modificar la política penitenciaria". "Esto habría que hacerlo de una manera más razonable y no a las 48 horas de haber sido nombrado presidente del Gobierno, se está haciendo de manera precipitada", ha manifestado Oyarzábal, que ha indicado que la prioridad no deben ser los presos sino "deslegitimar" el terrorismo.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, ante el último debate del trámite presupuestario celebrado este jueves en el Congreso, ha indicado que las enmiendas que presentó el PP respecto a partidas que afectaban a Euskadi "no eran unas enmiendas de revancha", sino "la liberación de unos compromisos sobre unos favores que se le hacía al Gobierno Vasco sobre partidas que tiene que sufragar el propio Gobierno Vasco".

Según ha especificado, eran partidas que corresponden al Gobierno Vasco "a un agujero de mala gestión del PNV que el Gobierno central había decidido sufragarlo por hacer ese favor al PNV".

No obstante, ha señalado que, una vez que el PNV "rompe los acuerdos y traiciona la palabra dada", el PP está "liberado de hacerle favores" y ha afirmado que, gracias a la posición del PP vasco, "se han mantenido todas las inversiones necesarias y positivas para Euskadi".

"Nosotros creo que hemos cumplido con el grueso de los acuerdos, de 540 millones, prácticamente se van a quedar en 510 millones de inversión, la inversión más alta del Estado en la historia, en un curso político", ha añadido.

Oyarzábal ha criticado que el PNV decidiera apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy, después de haber llegado a un acuerdo presupuestario con el PP. A su juicio, se debió seguramente a una cuestión de "conveniencia" o porque "prefieren un Gobierno débil, desestabilizar el país y ver si sacan algo más". "Ellos verán, pero es faltar a la palabra", ha afirmado el dirigente del PP que cree que han demostrado que son "un poco trileros en esto de la política".

El dirigente del PP ha asegurado que su formación ha "digerido perfectamente" que ahora son un grupo de la oposición y están criticando "cada día la falta de programa de Gobierno de Pedro Sánchez que llegó al Gobierno como llegó con los apoyos de partidos que no compartían con él ningún proyecto de país".

"Lo estamos viendo, lo que está planteando son cesiones a los nacionalistas y pagos por los votos que recibieron en la investidura, pero no tienen ningún solo proyecto de país y está demostrando que más allá de los gestos, de que veamos sus manos en 17 posiciones, sus gafas de sol en una cabina de avión y ese tipo de cosas de marketing, poco más estamos viendo", ha añadido.

A su juicio, él quiere "desenterrar el pasado, sacar a Franco del Valle de los Caidos y entrevistarse con los independentistas para darles gusto", pero no tiene "ningún" proyecto de Gobierno.

Ante las reclamaciones del PNV al nuevo Ejecutivo, Oyarzábal ha afirmado que el PNV siempre "habla de lo mismo, siempre están pendientes de los presos, en lugar de otras cuestiones" y ha indicado que su partido ha llegado a acuerdos presupuestarios con la formación jeltzale "sin haber negociado nada que tenga que ver con los presos, ni con prisiones, no con concesiones políticas".

"Ellos son muy libres de pedir lo que quieran pero se ha demostrado que nosotros en los dos pactos presupuestarios con los nacionalistas no hemos cedido a ninguna de sus pretensiones políticas", ha indicado. Oyarzábal ha denunciado que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y su primera propuesta era "acercar a Cataluña a los políticos secesionistas".

Ha aludido a que también está planteando reformar la Constitución para "dar gusto a los independentistas" y de planteamientos en relación con los presos y la "ruptura de la caja única" que son "pretensiones de los nacionalistas que el PP nunca había aceptado".

Sobre la postura que mantendrá el PP en Euskadi respecto al PNV, ha asegurado que han sido los jeltzales han decidido "romper los acuerdos y el clima de entendimiento". "Apuestan por la inestabilidad, está en una deriva hacia la radicalidad y quieren de la mano de EH Bildu abordar un camino como el que hemos visto en Cataluña, eso perjudica a Euskadi y hay mucha gente del PNV que no está de acuerdo con esa deriva hacia el modelo catalán". En este sentido, ha manifestado, que, "en esa dinámica, el PNV no va a contar con nosotros".