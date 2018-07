El PP ve "agotado antes de empezar" al Gobierno de Sánchez y se ve "preparado" para unas generales ya

El secretario general del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "agotado antes de empezar" y ha recalcado que están "preparados" para cuando "decida convocar" elecciones generales. Según ha añadido, el PP quiere "evitar" que el Ejecutivo socialista "haga el mayor daño posible a los españoles" porque está "multiplicando los problemas" en asuntos como "la inmigración, el taxi o a nivel económico".

Así se ha pronunciado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP tras la primera reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado. El propio presidente del PP ha señalado en su cuenta de Twitter que cuenta con "un gran equipo para un partido fuerte, unido, ilusionado y con esperanza de futuro". "El PP ya no está en funciones, estamos preparados para afrontar cualquier cita electoral", ha agregado Casado.

En la misma línea, Garcia Egea ha afirmado que el PP "ha vuelto" para "dar la cara" ante "un Gobierno inoperante" y "plantar cara al desgobierno" socialista. Por eso, ha explicado que el partido ha abordado el nuevo reparto de funciones entre las distintas vicesecretarias y los portavoces parlamentarios con el objetivo de "estar preparados" para "asumir cualquier reto", como un posible adelanto de elecciones.

En este sentido, ha insistido en que el PP afronta la convocatoria de las generales con "total predisposición y preparación". "Un equipo preparado para ganar las elecciones en cuanto Pedro Sánchez las convoque. En cuanto lo haga estará firmando su salida de la Moncloa y este equipo sale claramente a ganar", ha enfatizado, para añadir que las encuestas que se están publicando confirman que los españoles "se han vuelto a ilusionar con el PP"

Ante el hecho de que Pedro Sánchez no lograra aprobar el viernes el techo de gasto en el Congreso, ha afirmado que una vez que sus "socios" le han dado la "espalda", no le "extrañaría" que acabara prorrogando el techo de gasto, igual que ya ha hecho con los Presupuestos. "Nos preguntamos si va a gobernar con los PGE y el techo de gasto del PP y la subida de pensiones del PP, ¿por qué no deja de una vez que gobierne el PP en vez de abrazar cada una de nuestras medidas?", ha exclamado.

BATERÍA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Ante la huelga de taxi, García Egea,ha denunciado la "pasividad intolerable" con la que está actuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y ha solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar el "caos" al que está sometiendo a los ciudadanos. Además, le ha acusado de "reabrir" la "guerra" entre el taxi, Uber y Cabify.

En materia de inmigración, ha avanzado que el PP solicitará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados ante el aumento de las llegadas de migrantes a España para que explique su gestión ante "el drama de la inmigración".

Sobre Cataluña, ha indicado que están ultimando su reforma para que sean delito la sedición impropia y la convocatoria ilegal de referéndum. En este punto, ha recriminado a Pedro Sánchez que se siente con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando quiere "subvertir la legalidad constitucional". "Nosotros jamás nos sentaríamos con un presidente que intente alterar las reglas democráticamente aprobadas por todos los españoles", ha manifestado.

Finalmente, ha adelantado que la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, presentará este martes una proposición de ley para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada en las elecciones. A menos de diez meses para las autonómicas y municipales, los 'populares' quieren explorar un "consenso" parlamentario sobre este asunto para que al alcalde lo elijan los votantes y no los "pactos en los despachos", según ha dicho García Egea.