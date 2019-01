El PP pide la dimisión del vicepresidente socialista de la Comisión Europea por censurar el acuerdo andaluz con Vox

El acuerdo andaluz trae cola en Europa. Sobre todo porque se ha producido en plena precampaña para las elecciones del 26 de mayo. Unos, populares y liberales, intentan circunscribirlo a Andalucía y que les salpique lo menos posible. Otros, en la izquierda, intentan erosionar a sus adversarios por llegar a gobiernos con acuerdos con la extrema derecha.

Si este jueves el líder de los liberales europeos, Guy Verhofstadt, celebraba la llegada de Ciudadanos a su máximo cargo institucional sin tener en cuenta que lo hacía gracias a los votos de Vox; este viernes ha sido el candidato socialista a la Comisión Europea y vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, quien ha entrado en el asunto para censurar los pactos con la extrema derecha.

Esteban González Pons, jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, ha respondido duramente a Timmermans, pidiendo incluso que renuncie a su cargo si va a "hacer campaña y atacar gobiernos regionales por motivos políticos".

Therefore he should immediately resign. @ppegrupo @EPPGroup @ManfredWeber