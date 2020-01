El PP pregunta al vicepresidente Iglesias si sigue pensando que Tezanos debería ser destituido "ipso facto" del CIS

El pasado octubre, Iglesias pidió la destitución de Tezanos después de que éste pidiera el voto para el bipartidismo en una entrevista con la revista 'Temas', unas declaraciones por las que también pidió su cabeza el coordinador federal de IU y ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado ipso facto", escribió entonces el secretario general de Podemos en su cuenta de Twitter. "Debería dimitir y si no lo hace, gente del Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, debería hacerle dimitir", apuntó, por su parte, Garzón.

Ahora en el Gobierno, y tras la confirmación de Tezanos en el cargo, los 'populares' han registrado una batería de preguntas en el Congreso con las que, entre otras cosas, quieren saber cuál es en estos momentos la opinión del vicepresidente segundo y, aunque no le citan expresamente, también la del titular de Consumo y líder de IU.

En concreto, quieren saber si Iglesias y otros miembros del Gobierno "aún no afiliados al PSOE" sigue manteniendo que Tezanos debe dimitir o ser cesado 'ipso facto' "por el uso partidista que hace de las encuestas del CIS".

TAMBIÉN A IRENE MONTERO

En caso de que Iglesias haya cambiado de opinión, desde el PP preguntan a la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, si ella sigue pensando que el presidente de la citada institución "hace partidismo" con el CIS y debe, por tanto, ser cesado.

Este mismo jueves, la propia Montero ha reconocido que la entrada de su partido en el Gobierno de coalición les acarreará contradicciones y les llevará probablemente a "cuestionar internamente" algunas de las decisiones que se tomen, pero ha asegurado que, aún así, las defenderán "a una".

En esta misma línea, el PP, a través de su secretario general en el Congreso, Guillermo Mariscal, y de los diputados José Antonio Bermúdez de Castro y Pilar Marcos, quiere saber si el presidente, Pedro Sánchez "hará caso" al criterio que mantenían sus ahora socios de coalición sobre el presidente del CIS, "y decidirá, por fin, cesarle".

Además, el primer partido de la oposición pregunta al Ejecutivo si el mantenimiento de Tezanos al frente del CIS responde a la intención de "seguir inflando las previsiones demoscópicas del PSOE", dado que, según denuncia, Sánchez ha venido utilizado esta institución como "Centro de Influencia Sociológica" a favor de su partido.