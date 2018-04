El PP vuelve al debate de elección directa de alcaldes con la vista puesta 2019

El Partido Popular va a volver a poner sobre la mesa su propuesta de elección directa de los alcaldes, y lo hará con una iniciativa legislativa que quiere registrar en este periodo de sesiones y que querría ver aprobada para los comicios del año que viene.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha confirmado hoy en rueda de prensa que su grupo presentará en este periodo de sesiones una proposición de ley con esta iniciativa que es, ha recordado, una vieja pretensión del partido.

La propuesta, que está sin terminar de perfilar, busca que el alcalde sea elegido directamente por los ciudadanos "en una vuelta o dos" y que no salgan de "oscuros pactos, que no se explican, en los despachos".

No ha querido adelantar Hernando cuándo se conocerá al detalle esta iniciativa, aunque como han recordado fuentes 'populares' el partido prepara un acto en Alicante sobre este asunto.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ya anunció ayer este acto en el que intervendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se celebrará el 5 de mayo, y que será de apoyo al nuevo alcalde, Luis Barcala pero también en defensa de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos.

Es previsible que sea entonces cuando Rajoy avance en qué consiste esa reforma que quiere llevar el PP al Congreso y que, como han apuntado fuentes del grupo popular, de ser aprobada se podría aplicar ya en los comicios municipales del año que viene.

El PSOE, no obstante, no parece dispuesto a apoyar la iniciativa, y su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha advertido hoy de que "en democracia no se trata de tener mas votos, sino de ser capaz de generar consensos para gobernar".

Tras advertir de que el PP debería presentar su propuesta en la subcomisión para la reforma electoral, Robles ha señalado que "desgraciadamente" hay intereses "claramente partidistas" en las propuestas que tanto el PP como Ciudadanos hacen en esta materia.

En cualquier caso, la portavoz socialista ha insistido en que "en democracia gobiernan las instituciones las listas que son capaces de aglutinar el consenso mayoritario".

Ha señalado en este sentido que el PP está "acostumbrado a gobernar con el rodillo de la mayoría absoluta" y no a negociar consensos.

Y en todo caso ha pedido al portavoz del PP que no "desprecie" las instituciones democráticas y el trabajo que se hace en el Congreso y presente la propuesta en la citada subcomisión.