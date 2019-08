El PPC culpa a Colau de haber generado un "efecto llamada" a delincuentes

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de haber generado un "efecto llamada" para "las personas que tienen como vocación la delincuencia" con las políticas promovidas en sus primeros cuatro años de gobierno.

"La sensación de que estamos, como se diría en el lejano Oeste, en una ciudad sin ley, acaba generando un efecto llamada a todas las personas que tienen como vocación la delincuencia o el constante incumplimiento de las normativas", ha sostenido en una entrevista en Efe.

Para el dirigente popular, la "permisividad" que según Fernández ha mantenido del Ayuntamiento respecto a colectivos como los okupas y los manteros han provocado que Barcelona sea vista como una ciudad donde "no se persigue a quien incumple la ley". Y eso, a su entender, ha animado a los delincuentes a instalarse en la metrópolis.

El dirigente del PPC ha afirmado que el aumento de la percepción de inseguridad entre quienes se hallan en Barcelona es "responsabilidad exclusiva" de Colau, aunque ha reconocido que, tras su reelección, la alcaldesa ha empezado a corregir parte de "sus actitudes negligentes, por ejemplo, en relación a los manteros", pero critica que "llega tarde".

"Colau ha hecho de bombero-pirómano. Primero se ha dedicado durante cuatro años a esa pedagogía contraria a la seguridad ciudadana y ahora, que ha visto que el tema se le iba de las manos, ha fichado a una persona razonable, que tiene experiencia en este ámbito", ha opinado.

El líder de los populares catalanes se refiere al nombramiento de Albert Batlle, exdirector de los Mossos d'Esquadra, como responsable de la seguridad en la capital catalana.

"Es una persona que tiene experiencia y que es razonable cuando habla de seguridad ciudadana, pero ahora mismo no tiene la capacidad para revertir la situación", ha lamentado.

Este diagnóstico -que el equipo municipal está "absolutamente desbordado"- es lo que, según Fernández, ha empujado a los populares a reclamar que se destinen refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Barcelona.

"Se puede coordinar perfectamente desde la Junta de Seguridad Local que preside la alcaldesa", ha apostillado.

El pasado jueves, el PP presentó una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que pedía un refuerzo con policías y guardias civiles en Barcelona por "la crisis de seguridad" que, según él, está generando "alarma social" y que, además, está "coartando" las potencialidades de Barcelona en ámbitos como el turismo o las inversiones extranjeras.

Fernández ha insistido en que hay una "crisis de seguridad", pese a que el Colegio de Criminólogos de Cataluña ha rechazado el uso de estos términos por no ajustarse a la realidad.

"Desde el punto de vista técnico de qué es una crisis de seguridad, no me meteré porque no soy un experto. De lo que puedo hablar es de la percepción de la ciudadanía, porque me lo han explicado, y de la percepción que están teniendo muchos países, embajadas y medios de comunicación internacionales", ha zanjado.