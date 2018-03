PPC: a JxCat y ERC no les interesa investir a Sànchez, solo mantener desafío

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha asegurado hoy que Junts per Catalunya (JxCat) y ERC no tienen "ningún interés" en investir a Jordi Sànchez, sino que su candidatura solo busca mantener la "confrontación" y el "desafío" al Estado y el sistema judicial.

En declaraciones a RNE-Ràdio4, Rodríguez ha restado importancia a la postura de la CUP, que ayer calificó de "imprudente" la convocatoria del pleno y admitió que veía "muy difícil" un acuerdo con JxCat y ERC antes del debate de investidura del lunes.

"La CUP es colateral. Su papel es extemporáneo. Al final, el pleno dependerá de que el juez del Supremo autorice o no la salida del candidato Sànchez para venir al debate. Y lo veo extraordinariamente complicado, vistos los autos de este juez en las peticiones de excarcelación anteriores", ha afirmado el dirigente.

Y más aún, ha apuntado, cuando en las negociaciones entre partidos independentistas "se está poniendo sobre la mesa que el objetivo de la legislatura sea elaborar una constitución catalana, no sé si ayudará a convencer al juez...", ha sugerido.

En cualquier caso, Rodríguez se ha mostrado convencido de que "no hay ningún tipo de voluntad de buscar gobernar a partir de la propuesta de Sànchez, sino solo de visualizar esta confrontación y mantener este reto en el que están instalados frente al Estado y el sistema judicial".

"Es una investidura que se convoca para que no se realice y visualizar otras cosas. No hay ningún interés (en investirlo), solo en mantener el desafío y el reto", ha insistido, subrayando además que en el entorno "más cercano" de Carles Puigdemont en JxCat "no hay interés en que pueda salir un Govern con capacidad de gobernar".