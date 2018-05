PPC cree que la Mesa prevaricará si mantiene la delegación de voto de Comín

El diputado del PPC en el Parlament Alejandro Fernández ha afirmado hoy que los miembros de la Mesa que voten a favor de mantener la delegación de voto del diputado de ERC Toni Comín podrían incurrir en un delito de prevaricación y que los eventuales acuerdos del pleno del viernes podrían ser nulos.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, Fernández ha advertido de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, "está volviendo a la senda de las prácticas incorrectas" de su predecesora, Carme Forcadell, y que se está arriesgando "muchísimo" a vulnerar la ley.

La Mesa del Parlament ha acordado conceder una semana de plazo al grupo de ERC para aportar la documentación necesaria para aclarar la situación legal del diputado Toni Comín, después de que varios grupos hayan solicitado que se revoque la delegación de voto del exconseller, huido en Bélgica.

La Fiscalía belga rechazó la semana pasada la euroorden de entrega a España de los tres exconsellers que se hallan en Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- por "defectos de forma" en el procedimiento, al considerar que la misma no tenía "equivalencia" con la orden de detención nacional.

"Es evidente que la situación de Comín es radicalmente diferente a la que provocó la delegación de voto", ha indicado el diputado popular, que ha dicho que por este motivo aceptar el voto delegado comportaría un delito de prevaricación.

Para Fernández, los eventuales acuerdos que adopte la Cámara catalana en el pleno del viernes podrían declararse nulos "de pleno derecho" si se aprueban el voto delegado de Comín, que es determinante al decantar la mayoría de la cámara en favor de las fuerzas independentistas.

En el pleno del viernes se someterán a votación las comisiones legislativas, la constitución de una comisión de investigación sobre el presunto espionaje a políticos no independentistas y el informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de 2014.

Por otra parte, Alejandro Fernández ha justificado también la decisión de mantener la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha acusado al presidente catalán, Quim Torra, de estar "empecinado" en repetir la estrategia que provocó la intervención de la autonomía catalana.

Fernández ha señalado que entre los acuerdos adoptados por el Senado para aplicar el 155 está que no se repitan "las estrategias políticas y legales" por parte de los dirigentes catalanas que provocaron la intervención, y como Torra "sigue en la misma línea" que el anterior Govern, "está plenamente justificada la decisión de mantener el 155".

Preguntado por quién debe nombrar a los miembros del Govern, Fernández ha argumentado que "le corresponde a Torra" pero que sus decisiones deben ajustarse "a lo acordado en el 155", por lo que ha insistido en que este artículo decaerá cuando se constituya un Ejecutivo catalán "con consellers que puedan desarrollar su trabajo normalmente".

"Un conseller tiene que estar físicamente. No se puede infravalorar, degradar o desprestigiar su figura", ha considerado el diputado popular, que ha añadido que "no se puede controlar al Govern con personas que no pueden dar cuenta de su acción de gobierno".