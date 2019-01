El PPC dice que los Presupuestos están sobredimensionados y prevén más impuestos

La secretaria primera del Congreso y diputada del PP, Alicia Sánchez-Camacho, considera que los presupuestos generales del Estado para 2019 están "sobredimensionados" ya que prevén mayores ingresos de los que finalmente habrá, suben impuestos "a las clases medias" y no se podrán ejecutar.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del partido en Barcelona junto a la también diputada Àngels Esteller, Sánchez-Camacho ha afirmado que las cuentas son "un engaño" y que no son unos presupuestos "sociales, sino socialistas", hechos a medida de los independentistas por "interés particular" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no por interés general.

Según los cálculos del PP catalán, el Ejecutivo reduce en un 30 % la presencia del Estado en Cataluña, en particular en las partidas relativas a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Trabajo, de Interior y de Hacienda.

Además, Sánchez-Camacho ha criticado que el Gobierno haya ejecutado solamente el 63,2 % del presupuesto de 2018 para Cataluña que elaboró el anterior Ejecutivo del PP.

Ha señalado asimismo que el Ejecutivo socialista "asfixia aún más a los catalanes", ya que el "regalo envenenado" de mayores inversiones en Cataluña supone un aumento medio de 300 euros al año en impuestos por ciudadano, ha advertido.

Por su parte, Esteller ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con los cronogramas elaborados por el anterior Gobierno en cuanto a inversiones en obras públicas en Cataluña.

Ha puesto especial énfasis en la ampliación de la ronda Litoral de Barcelona, las obras en La Sagrera o la reurbanización de la zona de la Estación de Sants, entre otros aspectos.