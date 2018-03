EL PPC alega que la reforma de la Ley de Presidencia es contraria a las medidas del 155

El PPC ha alegado hoy que la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia es contraria a las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del 155, no asegura la "neutralidad institucional" del Parlament y no responde al "interés general" por pretender regular una investidura a distancia.

El grupo parlamentario del PPC ha presentado hoy un escrito de reconsideración a la Mesa de la cámara catalana contra la admisión a trámite, el pasado martes 19 de marzo, de la proposición de ley de reforma de la Ley de Presidencia impulsada por Junts per Catalunya.

En el escrito de reconsideración, el PPC argumenta que esta admisión a trámite es contraria a las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado mes de octubre al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que limita "sensiblemente" las funciones y potestades del Parlament.

Así, el PPC precisa en el texto que el Parlament "continuará ejerciendo siempre que las iniciativas legislativas no sean contrarias a las medidas adoptadas al amparo del 155", pero que en el caso de la reforma de la Ley de Presidencia "no se han tenido en cuenta".

"El contenido de la proposición de ley presentada por el grupo de JxC no deja margen a la interpretación", puesto que es "contraria a la Constitución y al Estatut" y "colisiona directamente" con el reglamento de la cámara catalana, que establece que la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat debe ser presencial.

Además, el PPC alega que esa iniciativa promovida por JxC no asegura la "neutralidad institucional" del Parlament ni responde a un "interés general" sino al "particular de unos diputados con unos condicionantes especiales", por lo que la Mesa de la cámara no debería haber admitido a trámite esta proposición de ley.