El PPCyL interpondrá acciones legales por "afirmaciones manifiestamente falsas" sobre el proceso de primarias de 2017

De igual manera, lo hará contra quienes "con ánimo injurioso se hagan eco de las mismas, a sabiendas de su falsedad", según expone en un comunicado remitido a Europa Press y con el que ha salido al paso de las "graves acusaciones" por parte del PSCyL en el día de hoy, y en las que se hace eco de unas informaciones "falsas" aparecidas en diario16.com.

En este sentido, puntualizan que el proceso electoral de primarias en el Partido Popular de Castilla y León no sólo "no tuvo ninguna impugnación", sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del PP, "no puso ningún tipo de reparo al funcionamiento de la misma".

"Las primarias del Partido Popular fueron un ejemplo de participación democrática por parte de sus afiliados. La trayectoria del PP de Castilla y León es ejemplar y cualquier intento de manchar la honorabilidad de cualquiera de las personas que lo integran sólo se explica por la aviesa intención de algunas personas e instituciones de torpedear las negociaciones para la gobernabilidad en Castilla y León", concluye el comunicado.

La información aparecida hoy en diario16.com señala que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el excoordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, y el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, permitieron la falsificación de cerca de 5.000 firmas de afiliados e ingresos en dinero B por un valor cercano a los 500.000 euros en el proceso de primarias de 2017.