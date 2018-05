El PPN dice que "no habrá acercamiento de presos de ETA" y critica que Barkos y Urkullu "piensen en concesiones"

Ana Beltrán ha criticado en una nota que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, "no piensen de esta manera", tras la declaración emitida esta tarde por ambos presidentes en el Señorío de Bértiz. "Tanto Urkullu como Barkos afirman que lo prioritario debe ser la reparación de las víctimas, sin embargo, en lo primero en que están pensando es en hacer concesiones a los presos. Puro cinismo", ha asegurado Beltrán.

Asimismo, ha censurado la "ligereza" con la que en su opinión Barkos habla de paz y convivencia cuando "a día de hoy sigue gobernando de la mano de Bildu, un partido que sigue amparando los crímenes de la banda terrorista, sin exigirles una condena". "Tampoco entendemos estas palabras teniendo en cuenta que votó en contra de la ley de Víctimas del Terrorismo presentada por el PPN para que la historia de ETA llegase a las aulas", ha agregado.

Ana Beltrán ha apuntado además que "ETA se ha disuelto sin pedir perdón a todas las víctimas, algo que no dejaremos de exigirle, como también le seguiremos exigiendo que ayude a esclarecer los casos pendientes de resolver y que quienes no han pagado por sus crímenes se entreguen a la justicia, pues ésa sí sería una verdadera muestra de arrepentimiento". "Y por supuesto les advertimos de que no vamos a permitir que intente pervertir el relato como lo está haciendo, cuando habla de conflicto y de lucha armada en vez de crueles asesinatos, extorsiones y secuestros", ha dicho.

La dirigente 'popular' ha señalado que "si ETA ha sido derrotada ha sido gracias al Estado de Derecho, a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y porque la mayor parte de la sociedad les ha dado la espalda, por eso afirmamos que no hay contrapartida posible para esta banda de asesinos y que siempre estaremos con las miles de víctimas a las que ETA ha destrozado la vida".

Ana Beltrán ha considerado "fuera de lugar que tanto Barkos como Urkullu centren su discurso de hoy en el acercamiento a los presos, siendo cómplices de las reivindicaciones de una banda terrorista que aún tiene muchas deudas pendientes con la sociedad y, especialmente, con las víctimas". "Tampoco vemos necesario que el señor Urkullu venga a Navarra a hacer esta declaración, como si fuera un representante más del Gobierno de Navarra. Constatamos de nuevo que se ha convertido ya en el líder en la sombra del Ejecutivo foral y que es él quien guía los pasos de Barkos", ha concluido.