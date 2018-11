PPN dice que "querer ver machismo y sexismo en canciones de amor es una visión retorcida de la realidad"

No obstante, ha afirmado que no les "extraña" teniendo en cuenta que el programa "indica que el concepto de amor romántico es algo burgués y anclado en el pasado, definido por la heterosexualidad". En su opinión, "es curioso que les molesten las letras de canciones románticas y no opongan ninguna resistencia a que se enseñe sexualidad en las aulas desde edades absolutamente improcedentes".

En un comunicado, Beltrán ha remarcado que el Departamento de Educación "dio el visto bueno al programa Skolae que ha querido obligar a implantar en todos los centros públicos y concertados de Navarra, y ese programa, en una de sus fichas, afirma que algunas canciones de grupos como Amaral o El Canto del Loco, o de artistas como David Bustamante, Nena Daconte, Shakira, Juanes o Melendi promueven el sexismo".

Igualmente, ha subrayado, "la misma ficha va un paso más allá, y acusa a algunas canciones de promover la violencia de género, canciones de Loquillo, Malú, o La Factoría, entre otras".

Según ha expuesto la presidenta del PPN, "dicha ficha no lo propone como algo a analizar, que es en lo que se escuda el Departamento de Educación, sino que afirma rotundamente que esas canciones promueven la discriminación hacia las mujeres y la violencia de género".

Beltrán ha asegurado que desde su partido defienden la igualdad entre hombres y mujeres, y trabajan diariamente para ello "promoviendo la corresponsabilidad y luchando contra la violencia de género", pero ha manifestado que "hay algunos postulados que son tan extremistas que pierden credibilidad".

"Este programa, que desde el PPN hemos exigido en numerosas ocasiones que se retire, no da puntada sin hilo en cuanto al adoctrinamiento y la imposición de la ideología de género, pretende hacer un mundo a imagen y semejanza de unos postulados feministas y coarta totalmente la libertad en todas las facetas que toca", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que "conforme avanzamos en el análisis de las 200 fichas que incluye el programa más alarmados nos vemos ante lo que pretende hacer el Departamento de Educación en el adoctrinamiento a nuestros hijos".

"Ya hemos pedido en innumerables ocasiones que el programa Skolae sea retirado. No sólo que no sea obligatorio en los colegios, sino que se retire definitivamente, y que se haga un verdadero programa de coeducación, y no una manipulación ideológica y sesgada de un tema importante como es la educación en igualdad", ha concluido.