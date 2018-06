El PPN pide que no se subvencione a las peñas de San Fermín que "ofenden a las víctimas" de ETA

Elena Samaniego ha afirmado en una nota que "no es de recibo que el Ayuntamiento de Pamplona, siendo una institución que representa a todos los pamploneses y que debe ser garante de los valores democráticos, financie este tipo de consignas con el dinero de todos, consignas que atacan nuestra identidad, identificando la ikurriña como bandera propia de Navarra y a nuestra comunidad como parte de Euskadi, o aquellas que ofenden a la Guardia Civil, pidiendo que se vayan de Navarra o despreciando su condición de víctimas en el caso Alsasua, y otras dolorosas para las víctimas de ETA".

La dirigente 'popular' ha afirmado que "llama la atención que la práctica totalidad de las pancartas de las peñas, concebidas en origen como elemento de crítica al poder, no reflejen apenas a miembros del Gobierno municipal y foral, a pesar de estar totalmente politizadas". "Ocurre, pues, que la mayoría de las ideas difundidas coinciden con la postura del Ayuntamiento, y por eso nos tememos que el alcalde no vaya a mover un dedo para atender nuestra petición", ha dicho.

En todo caso, ha insistido en que "lo que tenemos claro es que el Ayuntamiento no debe tolerar -y menos involucrarse- cualquier mensaje que legitime de algún modo la violencia o que falte al respeto a nuestro estatus jurídico y político, recogido en la Constitución". "No debe, en definitiva, permitir que se pervierta el relato de la realidad que nos rodea y que se proyecte a la sociedad un mensaje desvirtuado. Es un ejemplo peligroso que no debe ser amparado por ninguna institución pública", ha concluido.