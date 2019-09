PPdeG tacha de "moroso" al Gobierno por su deuda con las CCAA y ve al líder del PSdeG como "tonto útil" de Sánchez

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha tachado de "moroso" al Gobierno central por la deuda de 700 millones de euros que reclama la Xunta de Galicia y ha lamentado que el PSdeG "rompa la unanimidad" de los grupos políticos gallegos en esta reivindicación y que su líder, Gonzalo Caballero, actúe como "cómplice necesario o tonto útil" del presidente del Ejecutivo estatal en funciones, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento, el número dos de los populares gallegos ha recordado a los socialistas que los 75 diputados autonómicos se deben "única y exclusivamente a Galicia y a los gallegos" por encima de "intereses partidistas".

Y es que, según palabras de Tellado, Gonzalo Caballero "cree que su única función es convertirse en el palmero de Pedro Sánchez". A continuación, ha criticado que el líder del PSdeG, que "ahora reconoce" que el Ejecutivo en funciones "le debe dinero" a Galicia, "miente descaradamente diciendo que no puede". "La realidad es que el Gobierno puede, pero el Gobierno no quiere", ha subrayado.

El secretario general de los populares gallegos ha criticado que desde Moncloa se "siguen negando" las partidas a las autonomías "cada vez con menos motivos y cada vez con menos capacidad de defender lo indefendible".

Además, se ha servido de un informe jurídico elaborado por la Xunta que argumenta que "no es verdad" --ha explicado Tellado-- que el Gobierno no pueda hacer las transferencias por estar en funciones. "Cuando no estaba en funciones tampoco lo hizo", ha añadido.

"No hay motivos para que el Gobierno de España retenga confiscados esos fondos que no le pertenecen", ha advertido, al tiempo que ha manifestado sus sospechas de que Sánchez utiliza estos recursos "como instrumento necesario para un chantaje político" para sacar adelante la investidura.

URGE CONVOCAR EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Así, el secretario general del PPdeG ha sugerido que sería "un error despreciar" el informe jurídico de la Xunta, que ya ha sido "estudiado por otras comunidades" y que, según sus palabras, propone "mecanismos" para solventar el problema.

Por ello, ha urgido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera --órgano en el que tienen representación el Gobierno central y los autonómicos--, una demanda de la "inmensa mayoría" de las comunidades, para poder "debatir" sobre esta cuestión.

No obstante todo ello, ha insistido en que la Xunta "seguirá prestando" sus servicios públicos "con todas las garantías".

Así las cosas, Tellado también ha volcado sus críticas en el líder del PSdeG, a quien ve como "palmero" y "tonto útil" de Pedro Sánchez, y ha valorado que otros dirigentes autonómicos socialistas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Francina Armengol (Baleares) o Susana Díaz (Andalucía) "defienden mejor" los intereses de los gallegos.

LOS PRESUPUESTOS DE LA XUNTA PARA 2020

No en vano, este mismo jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que si bien su Ejecutivo trabaja en este momento con la "hipótesis" de presentar los presupuestos gallegos para 2020 en tiempo y forma, la continuidad del "bloqueo" estatal o que se repitan elecciones generales en noviembre podría "impedir" que haya nuevas cuentas en la comunidad.

Así, indicó que su Gobierno esperará hasta el 23 de septiembre y, en este punto, tomará una decisión que hará pública a finales de este mes o a principios de octubre.