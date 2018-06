El PPdeG fija "diez" deberes al Gobierno de Sánchez con Galicia, como transferir la AP-9 y respetar los plazos del AVE

El PPdeG ha fijado "diez" deberes al Gobierno que preside Pedro Sánchez y que este viernes ha celebrado su primer Consejo de Gobierno en La Moncloa. Entre ellos, la transferencia de la AP-9, cuyo debate había sido hasta ahora vetado por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy, y respetar los compromisos en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, incluidos los plazos del AVE.

En rueda de prensa este viernes, Miguel Tellado ha aceptado dar "un cierto margen", pero ha avanzado que los populares estarán "especialmente vigilantes en los asuntos que atañen a la comunidad" y ha centrado en "diez" las tareas esenciales.

Así, dijo que estarán pendientes del modelo de financiación, al respecto de lo que ha indicado que si se debate esta cuestión, Galicia mantendrán la misma posición ya acordada con las comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León. "Seguiremos defendiendo lo mismo que cuando gobernaba el PP", ha apostillado.

En cuanto a la llegada del AVE a Galicia, Tellado ha pedido que se mantengan "los mismos plazos" que dio el ministro saliente y advierte de que estará pendiente de si el nuevo titular de Fomento, José Luis Ábalos, también acude a Galicia cada tres meses para hacer seguimiento de las obras pendientes, incluidas las infraestructuras viarias.

Los populares piden "reforzar las conexiones ferroviarias internas", especialmente A Coruña y Ferrol y Monforte-Ourense, así como mantener los compromisos sobre las estaciones intermodales. Al margen de la transferencia de la AP-9 y la supresión del peaje de Rendondela, también comprometidos, el PP quiere que el Gobierno de Sánchez mantenga el enlace de la autovía Lugo-Santiago y que se defienda una Política Agraria Común y de Pesca adecuada para Galicia.

Los populares gallegos también reclaman que se mantengan los incentivos fiscales para el Xacobeo 2021, que aspiran a que sea "el mejor Año Santo" de Galicia, así como los compromisos con el naval, que incluyen la construcción de las fragtas F-110.

Finalmente, el PPdeG vigilará que el Gobierno central mantenga el apoyo y el "respaldo" al polo aeronáutico de As Rozas, en Lugo, y exigirá que se "agilicen" el pago de las pensiones a los gallegos residentes en Venezuela.

"ESCÉPTICOS"

Tellado ha manifestado que, viendo los "antecedentes" en materia económica e infraestructuras de otros gobiernos socialistas, el PPdeG se muestra "escéptico" ante el Gobierno de Pedro Sánchez. "Los resultados de este Gobierno son una incógnita, pero no es una incógnita que Galicia vaya a pintar nada en él", ha manifestado.

Con ello, ha criticado que el ejecutivo de Sánchez no haya ningún ministro "del PSdeG" y que la "única gallega" que ha incluido la fuese a buscar "a Bruselas" y no a la sede de O Pino. "Así le pagó Sánchez a Pilar Cancela y a Caballero" sus apoyos, ha manifestado Tellado, quien ha concluido que "el PSdeG no pinta nada" en La Moncloa.