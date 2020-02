PPdeG, PSdeG y BNG, fuerzas que cuentan con candidato a la Xunta a la espera de lo que haga el rupturismo

PPdeG, PSdeG y BNG son las únicas fuerzas que ya tienen un candidato claro para las elecciones a la Presidencia de la Xunta que tendrán lugar el próximo día 5 de abril después de que este martes el actual titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, confirmase que optará a un cuarto mandato.

El dirigente de Os Peares 'oficializó' su decisión en una Junta Directiva celebrada en Santiago, donde se dieron cita los principales cargos del partido. Feijóo ha renovado "su compromiso personal y político" con Galicia y se ha puesto a disposición de los gallegos para preservar "la normalidad y estabilidad" de la Comunidad.

Con Feijóo al frente, los cuatro presidentes provinciales del PP gallego --Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense) y Alfonso Rueda (Pontevedra)-- se han comprometido en esta misma jornada a trabajar por la cuarta mayoría absoluta consecutiva.

Al margen de la preparación de la campaña, el siguiente paso orgánico relevante será la confección de las candidaturas, un procedimiento en el que los populares acostumbran a agotar los plazos.

GONZALO CABALLERO, CANDIDATO DEL PSDEG

Los socialistas gallegos tienen despejado su cartel tras la designación de su secretario xeral, Gonzalo Caballero, como candidato en un proceso interno que tuvo lugar en noviembre del año pasado y al que no concurrió ningún otro aspirante.

Con su cabeza de cartel ya despejado, ahora los socialistas gallegos deben abordar el proceso de configuración de las listas. Para ello, según ha indicado este mismo martes su secretario xeral, el PSdeG prevé reunir el próximo jueves a su ejecutiva.

Además, de cara a la campaña electoral que arrancará el viernes 20 de marzo, el propio Gonzalo Caballero ha destacado que todos los socialistas trabajarán por lograr el cambio en Galicia, incluido el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

ANA PONTÓN, LÍDER DEL BNG

Al igual que los socialistas, los nacionalistas gallegos también han optado por su líder para disputar la carrera autonómica hacia las urnas. Para ello, el BNG inició tras las pasadas generales el proceso interno al que sólo concurrió Ana Pontón, quien fue proclamada candidata por el Consello Nacional del Bloque el pasado 11 de enero.

La líder nacionalista ha tenido que adelantar precipitadamente su vuelta a la vida pública tras dar a luz el pasado 21 de enero, ante el "reto" de las elecciones gallegas y la oportunidad, ha dicho, de que Galicia cuente por primera vez con una "mujer" al frente de la Xunta, frente a la "alternancia" de PP y PSOE.

De este modo, este martes ha reunido a su ejecutiva para engrasar la maquinaria electoral y acelerar los plazos para la elaboración de listas y del programa, en a la postre serán revalidados por el Consello Nacional --máximo órgano de decisión entre asambleas-- en los plazos máximos establecidos.

LA INCÓGNITA DEL 'RUPTURISMO'

En el especto de la izquierda, las dudas se centran en el 'rupturismo', espacio en el que lo único claro es que todas las fuerzas que en 2016 concurrieron bajo el paraguas del partido instrumental En Marea quieren estar en la cita del 5 de abril, si bien podría haber hasta tres papeletas diferentes surgidas de la que fue la segunda fuerza en las últimas autonómicas.

A falta de diez días para el cierre del plazo para el registro de coaliciones, la atención se centra en si los promotores de aquella En Marea --Podemos, Esquerda Unida y Anova-- serán capaces de configurar una candidatura unitaria, algo que no lograron en las generales de 2019, en las que los nacionalistas optaron por dar un paso a un lado al no fructificar su inclusión en la coalición En Común, fórmula que el partido morado quiere mantener para las autonómicas.

Ahora, Anova, que se alineea con las direcciones de las mareas municipales de Santiago y A Coruña, ha confirmado que sí estará en las elecciones y el exalcalde de Santiago Martiño Noriega se perfila para dar el salto a la política autonómica. Por su parte, Podemos Galicia ha activado sus primarias, proceso al que su líder, Antón Gómez-Reino, se ha abierto a concurrir. Esquerda Unida es la única que tiene los deberes hechos al haber escogido candidatos en diciembre con Eva Solla a la cabeza.

Así las cosas, y a pesar de que las relaciones entre los socios del Grupo Parlamentario Común da Esquerda se han enfriado en los últimos meses, EU, Podemos y Anova mantienen contactos para explorar la posibilidad de configurar una candidatura conjunta de la que excluyen al partido En Marea que encabeza Luís Villares.

Estos últimos también estarán en la cita del 5 de abril, como ha confirmado el propio Villares este martes. Sin cerrarse a alcanzar "alianzas", En Marea activará en los próximos días el proceso para elegir candidatos.

CUIDADANOS

Tras su fallido intento de entrar en la Cámara gallega en 2016 con la periodista Cristina Losada como cabeza de cartel, Ciudadanos llega a la precampaña gallega en una complicada situación por la pérdida de 47 diputados en las generales del 10 de abril --entre ellos los dos escaños que había conseguido por A Coruña y Pontevedra el 28 de abril--, que conllevó la dimisión de Albert Rivera.

En las últimas semanas, su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, propuso a las fuerzas "constitucionalistas", con especial hincapié al PP, una alianza bajo la marca Mejor Unidos de cara a las futuras elecciones autonómicas. La portavoz del partido naranja en Galicia, Beatriz Pino, quien adquirió peso interno tras asumir el cargo de responsable adjunta de comunicación en la gestora, apoya también esta "fórmula ganadora" frente a la "amenaza" de que la Xunta esté gobernada por "el nacionalismo y el populismo" si Feijóo pierde la mayoría.

No obstante, en vista de que el PP rechaza renunciar a sus siglas para las próximas elecciones, Pino reconoce que Cs "no se plantea" no concurrir a las urnas. "Llevamos mucho tiempo, casi 5 años trabajando en Galicia, asentados y con buena afiliación", asegura.

De presentarse al 5 de abril en solitario, Ciudadanos debe organizar unas primarias para conformar unas listas y despejar la incógnita sobre su candidato a la Xunta, tareas que deben ser ratificadas por la gestora estatal, de la que Pino forma parte. De acuerdo con fuentes del partido consultadas por Europa Press, esta misma semana concretarán el calendario con el objetivo de comenzar la elaboración de sus candidaturas.

VOX, CON UNA DÉBIL ESTRUCTURA

Por su parte, Vox entra en la precampaña de Galicia y País Vasco inmerso en la organización de su Asamblea General, el próximo 2 de marzo, y con una débil estructura territorial en ambas autonomías.

Después de no haber conseguido ningún diputado por Galicia el 10 de noviembre --en A Coruña se quedó a 8.000 papeletas de conseguirlo--, la formación de Santiago Abascal asume el reto de presentarse por primera vez a unas gallegas.

La elaboración de sus listas recaerá directamente en el Comité Ejecutivo Nacional tras escuchar las propuestas de las direcciones provinciales, que en Galicia están en manos de gestoras.