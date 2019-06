El PPdeG ve "antidemocrático" que Cs "con un diputado provincial" en Ourense "pretenda condicionar" el candidato popular

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha criticado este domingo la posición de Ciudadanos sobre los posibles pactos en la Diputación de Ourense, ya que la organización naranja ha exigido la marcha del actual presidente en funciones, Manuel Baltar, para apoyar a los populares en esta institución. Así, Tellado ha considerado que es "bastante antidemocrático" que Ciudadanos "con un diputado provincial pretenda condicionar el candidato de una formación política que tiene la mayoría absoluta menos uno".

Para Tellado, estas afirmaciones de Cs son una "cortina de humo" que esconden sus "verdaderas intenciones". "Ciudadanos lo que está tratando de esconder es su disposición a pactar con nacionalistas, algo que a su propio electorado le va a sonar bastante mal", ha lamentado en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press.

En este sentido, ha pedido al partido naranja que "elija" entre pactar con el PP o con los nacionalistas "para echar a los populares de la Diputación de Ourense" (ya que Cs podría pactar con PSOE, BNG y Democracia Ourensana para desalojar al PP de la institución).

"Dudamos de la legitimidad que pueda tener Ciudadanos, que tiene un diputado provincial frente al PP que tiene 12, de condicionar el candidato popular. Me parece bastante ilegítimo la postura que plantea Cs y por lo tanto no podemos considerarla y tenerla en cuenta", ha insistido Tellado, quien ha añadido que "es de todo menos verdaderamente democrático".

Asimismo, ha señalado que el Partido Popular no ha recibido ninguna propuesta "formal" de Ciudadanos sobre este asunto, solo "afirmaciones a través de los medios de comunicación".

AYUNTAMIENTO DE OURENSE

En la misma entrevista, recogida por Europa Press, Miguel Tellado ha reiterado la propuesta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, planteó el pasado jueves en el Consello de la Xunta a cerca de dejar gobernar al Partido Socialista en la ciudad de Ourense, ya que fue la organización política que más votos recibió, mientras que el PSdeG permitiese que el PP siguiese al frente de la diputación.

"Creemos que deben gobernar los que ganan, tanto en el ayuntamiento como el la diputación. El PSOE tiene que decidir. No se puede hacer una cosa en el ayuntamiento y en la diputación lo contrario. Si los socialistas ganaron en el ayuntamiento deberían gobernar, pero al mismo tiempo y con el mismo criterio, en la diputación el PP", ha destacado Tellado este domingo.

Para el secretario xeral de los populares gallegos "hay que ser respetuosos con el electorado" por lo que el PPdeG "estaría dispuesto a respetar esa mayoría del PSOE en Ourense", pero al mismo tiempo "el PSOE tiene que respetar las mismas reglas de juego".

Así, ha apostillado que los socialistas "tienen que aclararse" ya que, a su juicio, si el PSOE pretende gobernar "donde ganan y donde pierden", el PP "tendría manos libres para decidir con quién gobierna y con quién pacta".

LISTA MÁS VOTADA

Preguntado sobre si el PPdeG defendería que gobernase la lista más votada incluso en casos como en el ayuntamiento y en la comunidad de Madrid, para Tellado sería "lo lógico", pero siempre que el PSOE respetase "las mismas reglas de juego".

"Creo que si el PSOE estuviese de acuerdo en asentar las bases de ese principio elemental estaríamos en disposición de aplicar esta norma en todos los ámbitos, lo que pasa es que los socialistas quieren normas que le beneficien en todos los casos. Ese cinismo no nos vale", ha subrayado.

En otro orden de cosas, sobre si el PP se abstendrá para facilitar la investidura a Pedro Sánchez, Miguel Tellado ha asegurado que su partido "va a defender y a apoyar todo lo que considere positivo para España, independientemente de quien gobierne". Además, no ha querido referirse al futuro de Feijóo ya que "a quien le corresponde hablar de eso es a él".

REGENERACIÓN

También se ha referido a la petición de "regeneración" que desde las listas socialistas han pedido al PPdeG en el ámbito de la diputación ourensana. Sobre ello, Tellado ha asegurado que los populares "llevan diez años de regeneración política en Galicia".

"No estamos dispuestos a aceptar lecciones políticas de nadie y mucho menos del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que en política no ha mostrado en este tiempo absolutamente nada, porque lleva escondiéndose desde que accedió a su cargo y no se atreve a acudir al Parlamento de Galicia a confrontar sus ideas y propuestas con el presidente de la Xunta", ha criticado Tellado, quien ha ironizado en que está dispuesto a darle lecciones de regeneración política "dónde y cuándo quiera".

"El PSOE puede dar lecciones de todo menos de eso. Siempre que gobierna deja destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo. Ahí está la historia de nuestro país", ha sentenciado Miguel Tellado.