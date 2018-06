PPdeG "respeta pero no comparte" las protestas en la CRTVG y culpa al clima político de que se incumpla la ley del medio

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha manifestado que "respeta pero no comparte" las protestas de periodistas de los medios públicos y, en concreto, de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). Además, ha atribuido el incumplimiento de la Ley de medio públicos de comunicación audiovisual de Galicia que incluye la renovación del director general al clima político.

Preguntado en rueda de prensa, el dirigente popular ha insistido en el mismo argumento que ya dio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este jueves al asegurar que el actual director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, fue "pactado" en junio de 2011 con el entonces líder del PSdeG, Pachi Vázquez, quien siempre lo negó públicamente.

En todo caso, el nombramiento hecho en el Parlamento autonómico fue anterior a la reforma de la actual Ley (diciembre de 2011), que fue modificada en la primera legislatura del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y que contempló la conversión en una sociedad anónima la radio y televisión públicas.

La normativa, daba un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para el nuevo nombramiento del director general --entonces con un hemiciclo formado únicamente por PPdeG, PSdeG y BNG--, pero en junio de 2012 se produjo el primer incumplimiento de la normativa debido a que no se había concluido la conversión de la compañía a su nueva entidad jurídica.

No en vano, la ley señalaba que había que elegir al director de la compañía en "seis meses", pero que el "nombramiento se produciría en la fecha en la que la corporación adquiera personalidad jurídica", proceso que en junio de 2012 no se había completado pero ahora sí.

"CLIMA POLÍTICO"

En este escenario, Miguel Tellado ha atribuido al "clima político" de la Cámara gallega (a partir de octubre de 2012 hubo cuatro grupos, tres en la oposición) el incumplimiento de la ley que rige los medios públicos, aunque se ha mostrado dispuesto al diálogo con el PSOE.

Con el resto de la oposición, ha entendido que a la vista de sus críticas es "prácticamente imposible" el diálogo en esta materia, aunque también ha lamentado que hubo "tres o cuatro secretarios xerais" del PSdeG, por lo que no se ha podido avanzar.

"No deberíamos politizar los medios de comunicación y poner en duda la imparcialidad, la profesionalidad de los medios públicos. Por respeto a las movilizaciones y protestas de los trabajadores, no las voy a calificar", ha agregado.

"Disposición al acuerdo y respetamos el funcionamiento profesional de la televisión y radio públicas gallegas", ha sintetizado Tellado, quien ha insistido en su convencimiento de unos medios "independientes e imparciales al servicio de la gente".

"RESPETO PERO NO COMPARTO"

"Respeto todas las movilizaciones, pero no las comparto. Respeto todo, pero no comparto el fondo de sus reivindicaciones. Tenemos unos medios públicos que funcionan perfectamente y no doy realidad a esas denuncian que se plantean", ha manifestado el dirigente popular, quien ha esgrimido las buenas audiencias de la TVG.

Dicho esto, también ha ironizado con que seguro que a las mismas personas que critican la CRTVG les "parece bien" el "decretazo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para RTVE.