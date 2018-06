El PPdeG pedirá que el Estado reclame la propiedad del Pazo de Meirás

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha anunciado hoy que su grupo ha registrado una iniciativa para demandar a la Administración del Estado que reclame por vía judicial la propiedad del Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco.

Puy ha explicado que esta propuesta viene precedida por la publicación esta semana del informe encargado a una comisión de expertos con representación de todas las instituciones implicadas en la demanda sobre la viabilidad jurídica de recuperar este inmueble para el dominio público.

En este documento, ha afirmado el portavoz popular, se alcanzan unas conclusiones "muy evidentes" habida cuenta de que el pazo "fue comprado con dinero fundamentalmente público" y "mantenido durante cuarenta años prácticamente con fondos públicos", además de servir como residencia oficial del jefe de Estado, en aquella época el dictador Franco.

Todo ello –ha añadido- "implica que forma parte del dominio público", por lo que corresponde al Estado hacer "las acciones reivindicatorias de la propiedad oportunas" con el fundamento legal que le aporta el informe anteriormente mencionado.

Esto es lo que propone el PPdeG en una iniciativa para la que Puy ha pedido el apoyo de todos los grupos de la Cámara autonómica, aunque su presentación ha suscitado debate entre las fuerzas políticas del Parlamento gallego.

A este respecto, el parlamentario popular ha pedido a la oposición la "misma coherencia y lealtad" que tuvieron los representantes del PPdeG en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y en la Diputación de A Coruña, donde apoyaron reivindicaciones similares.

Por el contrario, ha recordado, la iniciativa del PPdeG para constituir la comisión de expertos no recibió el apoyo de ningún otro grupo, lo que ha llevado a Puy a razonar que la oposición no está cómoda si no puede tener a los populares "en el otro lado" de sus posiciones políticas.