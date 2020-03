El PPdeG reivindica la igualdad en un acto en el que se cuelan críticas al 'Sola y borracha' del Ministerio

El PPdeG ha reivindicado la igualdad en un acto en el que, bajo el lema 'As Galegas son moito', han participado numerosos cargos de la formación y que ha conducido la coordinadora de Igualdad del partido, Susana López Abella. En el evento se han colado críticas al eslógan, presente de forma habitual en las protestas feministas, que el Ministerio de Igualdad ha asumido con motivo del 8M: 'Sola y borracha, quiero llegar a casa'.

Las críticas llegaron de la mano de la presidenta provincial del PP de Lugo y número uno por la provincia a las elecciones del próximo 5 abril, Elena Candia, quien intervino en uno de los coloquios del acto con Marisol Díaz Mouteira y Ángeles Vázquez, quienes encabezan las candidaturas de Ourense y A Coruña; así como con Corina Porro, número dos por Pontevedra tras Alberto Núñez Feijóo.

"Si ser feminista es decir que quiero volver a casa sola y borracha, por favor...", ha esgrimido Candia, a quien ha tomado la palabra López Abella para afirmar: "Eso nos preocupa, que desde alguna institución tan importante (como el Ministerio que dirige Irene Montero) se lance este mensaje".

Más allá, Candia se ha reivindicado como una mujer "con mucho carácter" que habla "más con el corazón que con la cabeza y, tras subrayar que su abuela es su referente, ha llamado a los populares a reivindicar sus logros enel ámbito de la igualdad y de la conciliación, "con humildad", pero "sin avergonzarse" del trabajo hecho.

Además, como dirigente de primer nivel en su partido, ha asegurado que ha tenido "las mismas oportunidades que un hombre" y sufre también "los mismos problemas" en la gestión diaria de la formación. En todo caso, considera que actos como el de este viernes son "vitales" para evitar una apropiación de las formaciones de izquierdas, cuando aseguran que "solo ellos dan derechos y protegen a las mujeres".

La conselleira Ángeles Vázquez ha recordado el papel de su madre y de su abuela en su trayectoria, pero también el de su padre y sue abuelo; además de subrayar que en los distintos cargos que ha tenido a lo largo de su vida política (fue alcaldesa de Melide) siempre ha estado más acompañada de mujeres, "por valía", que de hombres. Ha bromeado con que ellos "se van adaptando perfectamente".

Corina Porro ha enfatizado que, para ella, sus máximos ejemplos son sus hijas; y también ha reivindicado los avances en igualdad, además de hacer un llamamiento a la estabilidad; mientras que Marisol Díaz Mouteira ha señalado que para ella su referente fue su padre y ahora, ha destacado el "orgullo" que siente su hijo por lo que ha logrado.

Díaz Mouteira también ha remarcado que, en su trabajo diario como delegada territorial de la Xunta en Ourense, no percibe diferencias entre alcaldes y alcaldesas de la provincia en lo que respecta a ser más o menos reivindicativos.

VOZ A CUATRO MUJERES

Más allá de la intervención de las dirigentes del partido, el PPdeG ha querido dar voz a cuatro mujeres "con profesiones que tradicionalmente han correspondido a hombres" y que han participado en un debate moderado por la candidata vilalbesa Sandra Vázquez: la 'percebeira' Paula Mouzo, de Camariñas; Adriana Souto, titular de una explotación ganadera en Lalín; la patrona de barco en Fisterra Jennifer Sardiñeiro; y la bodeguera de Sober Sandra Macía.

Todas han resaltado que han elegido la vida que han querido tener y ha reivindicado la Galicia rural. "Para mí no hay diferencia entre hombres y mujeres, para mí no hay discriminación", ha dicho Jennifer Sardiñeiro; mientras que Adriana Souto ha manifestado que espera "que se consiga igualdad en toda la sociedad", además de subrayar que "sin lo rural, lo urbano no come".

Más allá, Souto ha subrayado la satisfacción que le produce su vida al frente de una explotación agraria. "Levantarme y estar con mis terneros me hace sentir bien y libre", ha clamado.