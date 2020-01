El PRC no ve roto el pacto de Gobierno en Cantabria e insta al PSOE a rectificar

El Partido Regionalista de Cantabria no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE, cree que no "toca ahora" plantearse un ejecutivo en minoría e insta a los socialistas a "rectificar" las condiciones pactadas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en cuyo caso los regionalistas podrían a su vez reconsiderar su no.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el diputado regionalista José María Mazón, que ayer anunció la decisión de la Ejecutiva del PRC de votar en contra de la investidura de Sánchez, han opinado que esta decisión "no tiene por qué poner en peligro" el pacto con los socialistas cántabros, que a su juicio "funciona con normalidad" y "no está condicionado a la investidura de Sánchez".

"El PRC ya ha tomado una decisión que a día de hoy es no", han subrayado los líderes regionalistas y, en cuanto a la advertencia del PSOE de Cantabria de que si el PRC no rectifica "habrá roto el pacto de Gobierno", Fernández ha considerado que más que una "deslealtad", refleja que PRC y PSOE tienen una "visión distinta" de la situación. En opinión de Fernández, los compromisos que se asumieron para la formación del Gobierno de la comunidad autónoma "siguen en pié". "No condicionamos el pacto de Gobierno en Cantabria a la investidura de Sánchez", ha añadido, matizando que dependía del cumplimiento de lo acordado entre José María Mazón y el secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Fernández ha destacado que el PRC es un "partido serio y previsible" que hace cuatro meses fue el único que apoyo a Sánchez porque, entonces, no se transgredía ninguna línea roja, circunstancia que ahora ha cambiado, a juicio de Mazón, quien considera que en el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC "se vulnera la Constitución".

En este sentido, el PRC no acepta que se acuerde la “creación de una mesa bilateral de diálogo" y se hable de "negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político”, porque, en opinión de los regionalistas cántabros eso se traduce en "bilateralidad con el Gobierno Catalán y consulta-referéndum a la sociedad catalana".

Fernández ha recordado que Mazón, en su intervención en julio, durante el debate de investidura fallida de Sánchez, ya dijo que "cualquier decisión sobre Cataluña debería tomarse entre todos los españoles" y defendió que se debe respetar el orden constitucional, por lo que ha reiterado que "no hay ningún cambio" de postura en el PRC.

Mazón se pregunta "dónde está la Constitución"; pero también destaca que, en relación con Cantabria, también se transgrede una línea roja, porque el acuerdo con ERC "quiebra el principio de solidaridad entre territorios".

En opinión del PRC, "si hay bilateralidad con Cataluña, si hay una financiación en la que prime más la población que el gasto de prestar un servicio, hay mayor desigualdad", por lo que "pierde Cantabria y pierde España".

Paula Fernández y José María Mazón han insistido en que el PRC "no tiene ningún problema" para apoyar la investidura de Sánchez, siempre y cuando no se transgreda la Constitución y "se cumpla" con Cantabria.

Además, los líderes regionalistas han recordado que aunque al PRC le gustaba más una abstención del PP o de Ciudadanos que un pacto de Gobierno con Podemos, han "demostrado ya reiteradas veces" su seriedad, su sentido de Estado y su sentido de Cantabria, mientras que "otros no lo han hecho".