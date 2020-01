El PRC exige al PSOE que aclare "si deja o no" el Gobierno de Cantabria

El PRC ha exigido al secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, que aclare "si deja o no" el Ejecutivo cántabro, porque le advierte que no va "a tolerar que ponga en riesgo la estabilidad de la comunidad autónoma con ultimátums y deslealtades".

En un comunicado los regionalistas han respondido a unas declaraciones de Zuloaga tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente, en las que el líder socialista cántabro y vicepresidente ha criticado el voto en contra del PRC y ha dicho que con su no "ha roto su palabra" y el acuerdo al que llegó con el PSOE que comprometía inversiones para Cantabria.

"El Partido Regionalista ha actuado de una manera irresponsable y, sin duda, sin pensar en Cantabria ni en los cántabros. Tendrán que explicar qué es lo que les ha traído hasta aquí, porque no hay mayor garantía para la Constitución que un gobierno presidido por el PSOE", ha señalado Zuloaga.

“Lo que tiene que hacer es aclararse y decir cuanto antes si va a cumplir o no su amenaza de abandonar el Gobierno”, ha respondido a Zuloaga la secretaria de Organización del PRC y consejera cántabra, Paula Fernández, quien ha afirmado que no ha sido su partido, “sino Pedro Sánchez, quien ha cambiado de opinión y de palabra al pactar su investidura con Podemos y ERC".

El PRC ha opinado que “los mismos que hace poco más de dos meses" quitaban a Pedro Sánchez "el sueño y representaban todos los males de España", son ahora "la base de un acuerdo que ignora la Constitución española y conlleva graves riesgos para la estabilidad y la igualdad".

El partido que lidera Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha defendido el voto de su diputado en el Congreso, José María Mazón, porque ha asegurado que ha tenido "exactamente la misma postura que en julio e incluso con las mismas palabras”.

"Pero se ha encontrado enfrente con un interlocutor que ya no piensa lo mismo que entonces y que no ha querido dejar claras las líneas rojas que el PRC considera imprescindibles”, ha añadido el partido, quien argumento que su no a Sánchez ha sido "por responsabilidad y por convicción" y porque no quiere "apoyar la constitución de un Gobierno que va a ser rehén de los independentistas catalanes, porque depende de ellos para mantenerse”.

El PRC ha calificado de "irresponsabilidad" y de "una falta de respeto” que Zuloaga pretenda culpar al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, de los problemas que, a juicio de los regionalistas, "está generando únicamente el PSOE en España y también en Cantabria, al amagar con la ruptura del pacto de Gobierno”.

También han dicho que el acuerdo firmado en junio por el PRC con el hasta ahora ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “no puede considerarse un cheque en blanco para apoyar la investidura de Sánchez en cualquier momento y a cualquier precio”.

"El PRC espera que ni a Pablo Zuloaga ni a Pedro Sánchez se les pase por la cabeza tomar represalias contra los cántabros”, afirma el partido, que confía en que los compromisos en materia de infraestructuras “reiteradamente prometidos, y también incumplidos por el PSOE y por el PP sigan adelante, porque no son el capricho de ningún partido político, sino una deuda que el Estado tiene con toda Cantabria”.