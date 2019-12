El PRC avisa a Sánchez de que su voto pasará al 'no' si negocia con ERC algo ilegal como la autodeterminación

Así lo ha señalado Mazón en declaraciones en el Congreso, donde ha acudido a realizar los trámites pertinentes para acreditarse como diputado un día antes de tomar formalmente posesión de su cargo en la sesión constitutiva de este martes.

Mazón ha explicado que, de momento, su formación se mantiene en el 'sí' a Sánchez porque el pacto que firmaron con el PSOE para la investidura fallida del pasado mes de julio se ha renovado y, además, ha empezado a cumplirse.

Pero también ha dejado claro que ese voto puede cambiar al 'no' si los socialistas acceden a negociar con ERC algo ajeno a la Constitución como la "autodeterminación o la amnistía". Según Mazón, se puede dialogar sobre todo, pero no abrir una negociación sobre asuntos que no están contemplados en la Carta Magna ni tampoco sobre la concesión de indultos a los condenados por el 'procés'.

CONFÍA EN UN ACUERDO ASUMIBLE

"Se pueden negociar, infraestructuras e inversiones, pero lo que no se puede negociar es no cumplir la ley", ha resumido, incidiendo en que en el PRC no quieren "ni oír hablar" de "presos políticos, autodeterminación, referendos ni nada que se le parezca".

Para el diputado del PRC es "difícil" que el PSOE asuma una negociación entre gobiernos sobre asuntos que, a su juicio, les exceden, como plantean los independentistas catalanes. Otra cosa sería, según ha apuntado, que se abra una mesa de diálogo para acercar posturas y que, en el futuro "pueda haber algún cambio en la Constitución".

En cualquier, caso el diputado regionalista cántabro se ha mostrado "esperanzado" en que PSOE y ERC sellen un acuerdo que "no vulnere la ley" y que permita que arranque la legislatura con un Gobierno. "Cada uno tendrá que ajustarse hasta llegar a lo que es la legalidad", ha dicho, antes de subrayar que este pacto deberá ser "transparente y por escrito".