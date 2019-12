El PRC dice que su apoyo no es a corto plazo sino para la legislatura completa

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha asegurado este martes que el voto de su partido a la investidura de Pedro Sánchez no pretende ser un apoyo a corto plazo sino para una legislatura completa.

En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión mantenida con el rey en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas para designar candidato a la investidura, Mazón ha transmitido a Felipe VI que PRC es un partido constitucionalista, que admite el diálogo dentro la ley "pero no se puede hablar ni de indultos, ni de referéndum, ni de presos políticos ni nada parecido".

Por eso y en esas negociaciones entre los socialistas y ERC, Mazón ha dejado claro que si el PSOE hace concesiones en ese sentido, el PRC no podría apoyar el gobierno.

No obstante, ha dicho estar "bastante tranquilo" y convencido de que el PSOE no hará ningún tipo de concesión, en gran manera porque "sus votantes no se lo permitirían".

También ha considerado que los republicanos ya admiten que la vía unilateral ha sido un fracaso. Por ello, ha dicho confiar en que habrá un "acuerdo razonable" si bien "nunca se puede asegurar", ha precisado.

Mazón ha hecho hincapié en que no se puede negociar sobre lo que no se tiene competencias, y menos sobre ilegalidades. "Una cosa es hablar, otra dialogar y otra comprometerse a cuestiones materiales o de plazos, pero nada de concesiones", ha aseverado.

A la pregunta de si es optimista que haya investidura de aquí a final de año, Mazón ha considerado que es complicado. "Otra cosa es que el PSOE ponga fechas y se vaya dando un tiempo para ir negociando", ha dicho.

Sobre el pacto de Gobierno con Unidas Podemos, ha defendido que se trata de un acuerdo "asumible" por la mayor parte de la población, que refuerza la agenda social y, en definitiva, "lo compartimos; no tenemos ninguna dificultad".

El diputado cántabro ha recordado que el PRC fue el único partido que apoyó a Sánchez en la investidura fallida de julio y, por tanto, "el único que no tuvo ninguna responsabilidad de que se repitieran elecciones" y esa coherencia, ha dicho, "la han entendido nuestros electores".