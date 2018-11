PSC: Apoyar los presupuestos generales ayudaría al Govern a aumentar ingresos

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha dicho no entender que el Govern no vea en los presupuestos generales del Estado la "oportunidad" de aumentar ingresos, que podrían ayudar a "revertir los actuales recortes", ya que supondrían 2.200 millones más para Cataluña.

En rueda de prensa en el Parlament, el mismo día en que el gobierno catalán y Catalunya En Comú-Podem inician la negociación de los presupuestos catalanes, Granados ha considerado que "es hora de pensar en la gente y dejar de pensar en banderas y relatos identitarios".

Para la dirigente, el Govern debe llevar al Parlament unos presupuestos que tengan un aumento de ingreso, algo que necesariamente "pasa por aprobar los presupuestos generales del Estado", ha recalcado.

"Necesitamos más recursos para revertir recortes. Un Govern responsable debe facilitar que vengan más ingresos a sus presupuestos y la mejor manera es aprobar es aprobar los presupuestos generales", ha insistido.

Pero Granados ha lamentado que el discurso actual sea "decir que lo esencial es el debate independencia e independencia" y ha acusado a los partidos independentistas de "querer condenar a Cataluña hasta que llegue la fecha de la independencia para revertir la situación".

Además, ha incidido en la contradicción, a su juicio, de "renunciar a los recursos" de los presupuestos estatales, pero al mismo tiempo votar en contra de "aumentar los ingresos en Sucesiones o Donaciones" o abstenerse en votaciones para "aumentar el tramo autonómico del IRPF a rentas altas o eliminar bonificaciones que no suponen nada para los contribuyentes".

La portavoz, que ha confirmado que el Govern no se ha puesto en contacto con su grupo para negociar, ha dicho compartir muchas de las demandas de los comunes al ejecutivo catalán, pero ha avisado de que "si no hay recursos, esas demandas no se podrán atender".

"No sé si los comunes quieren acompañar al Govern que no gobierna, pero lo que deberán plantear o, si no, levantarse de la mesa, es que si no hay los recursos de los presupuestos generales del Estado, las cuentas no salen", ha sentenciado Granados.