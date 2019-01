El PSC insta a ERC y PDeCAT a blindar en los PGE los derechos perdidos con el PP

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha instado hoy a ERC y al PDeCAT a "blindar", con su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, los "derechos sociales y las libertades perdidas durante el período de gobierno del PP".

Granados ha pedido a ERC y al PDeCAT, en una rueda de prensa en el Parlament, que "velen por los intereses de todos los catalanes", y no solo por los que son independentistas o por sus respectivos intereses de partido.

Con un 18,5 % de inversión para Cataluña y 8 puntos más que en los Presupuestos del PP, la portavoz parlamentaria del PSC se ha preguntado si las principales formaciones independentistas catalanes pueden decir que 'no' a "los mejores Presupuestos de la historia" que, a su entender, son los presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

ERC y PDeCAT, ha insistido Eva Granados, "deben decidir lo qué hacen, sí quieren rescatar y blindar los derechos y libertades perdidos por los que alimentan la crispación y el miedo" y que, además, "llevaron a cabo políticas austericidas", o bien ponerse al lado de PP y Cs y presentar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

Según esta misma portavoz del PSC, "Cataluña ha perdido muchas oportunidades en los últimos años, y yo creo que no pueden decir que 'no' a, por ejemplo, que un millón y medio de catalanes no vean revalorizadas sus pensiones".