El PSC critica que la renuncia de Jordi Sànchez evidencia otro "engaño" de Puigdemont

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha criticado este martes que la intención de Jordi Sànchez (JxCat) de renunciar a su escaño evidencia un nuevo "engaño" a los catalanes del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En rueda de prensa desde la Cámara, ha recordado que fue Puigdemont quien señaló a Sànchez cuando renunció él a ser presidente, y considera que ahora ha quedado "en evidencia" al conocerse que dejará el acta.

"Queda en evidencia que aquellos que propusieron a Jordi Sànchez estaban engañando a su electorado y a la ciudadanía. Alguien que quiere renunciar al acta de diputado no tenía en su cabeza ser presidente de la Generalitat", ha concluido.

Granados ha lamentado que es el segundo candidato de JxCat que renuncia a ser presidente, y ha exigido a los partidos independentistas presentar de una vez por todas a un nombre viable: "Que dejen de marear la perdiz y propongan una investidura operativa".

Preguntada por si el elegido es el exconseller Jordi Turull, ha admitido que en este caso sí podría ser investido --ya que no está en la cárcel ni en el extranjero--, pero ha considerado que no es el perfil idóneo porque no podrá ejercer con "plenitud" por su condición de investigado por el Supremo.