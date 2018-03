PSC: Puigdemont y Comín son responsables de bloqueo y de entregar llave a CUP

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha responsabilizado hoy al expresident Carles Puigdemont y al exconseller Antoni Comín del "bloqueo" político catalán, y ha asegurado que "su personalismo en negarse a renunciar a su escaño ha entregado la llave de la legislatura a la CUP".

Tanto Puigdemont (Junts per Catalunya) como Comín (ERC) mantienen el acta de diputado a pesar de encontrarse en Bélgica y no poder delegar su voto, por lo que los independentistas necesitan a los diputados de la CUP para ser mayoría en las votaciones parlamentarias.

Así, en declaraciones a la prensa frente al Parlament, Illa ha considerado que el futuro político de Cataluña queda "en manos de los antisistema, que empujan la legislatura una vez más por el camino fracasado de la unilateralidad y la ilegalidad".

"Contrariamente a lo que pueda parecer, ni el país ni las instituciones son de los independentistas", ha aseverado el diputado socialista, que ha reiterado la necesidad de formar "un Govern que pueda afrontar cuanto antes los problemas de los catalanes y catalanas, aceptando el marco legal vigente".

Illa ha criticado que los partidos independentistas "hasta ahora han propuesto a personas que no reúnen las condiciones" para ejercer de president, y ha indicado: "No sé si tienen plan A, B o C. De momento hemos visto un empeño en un camino que no conduce a nada".

Preguntado sobre el hecho que la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí haya dejado Bélgica y se haya trasladado al Reino Unido para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, Illa se ha limitado a decir: "Nosotros no la echaremos en falta".