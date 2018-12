PSC alerta de que Torra y los CDR "ponen en riesgo el autogobierno" catalán

El PSC ha alertado hoy de que las "desafortunadas" declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, sobre la "vía eslovena", la actuación "impune" de los CDR en las autopistas catalanas y la "desautorización" del Govern respecto a los Mossos d'Esquadra "ponen en riesgo el autogobierno" de Cataluña.

En rueda de prensa en Barcelona, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha censurado "tres episodios" de los últimos días, en alusión a las declaraciones de Torra, las protestas de los CDR y la polémica alrededor de las cargas de la policía catalana el pasado jueves en Girona y Terrassa (Barcelona) contra manifestantes que intentaban boicotear actos de Vox.

Sobre las declaraciones de Torra, Illa ha tildado de "desafortunadas" sus declaraciones reivindicando la vía eslovena hacia la independencia.

"No hay vía eslovena en Cataluña. Las declaraciones de Torra son la vía Torra hacia el desastre y el caos en Cataluña. En Cataluña no se da ningún paralelismo con lo que pasó en Eslovenia", ha dicho el secretario de Organización del PSC.

Para el dirigente socialista, se trata de una "absoluta irresponsabilidad" del president, lo que sumado a la actuación "impune" de los CDR y la "desautorización" hacia los Mossos "puede poner en riesgo el autogobierno de Cataluña", ha avisado, aunque no ha querido ligarlo a una eventual nueva aplicación del artículo 155.

Illa ha criticado así la "irresponsabilidad" de Torra al "desautorizar" la actuación de los Mossos, dejándoles "indefensos" para "hacer lo que han de hacer, garantizar el derecho de manifestación de un colectivo autorizado para manifestarse".

El PSC ha expresado así su "apoyo" a los Mossos, opinando que "poner en duda su profesionalidad, sin abrir una investigación previa, es de una irresponsabilidad alarmante", y ha reclamado que ese cuerpo se guíe por criterios profesionales y no políticos.

"Si el Govern no es capaz de restablecer la confianza en el cuerpo de los Mossos y no es capaz de dejar nítidamente claro a la opinión pública catalana y española que los Mossos se guiarán por criterios policiales y profesionales, y no por políticos, el PSC pedirá que se tomen medidas en los próximos días", ha advertido.

Illa ha evitado "anticipar" qué medidas impulsarán, a la espera del resultado de la reunión de Buch con la cúpula de los Mossos, y se ha limitado a reiterar: "Si el Govern no es capaz de restablecer la confianza en los Mossos y garantizar que estarán guiados por criterios policiales y no políticos, estudiaremos medidas".

Y, en tercer lugar, ha denunciado la "actuación impune de algunos CDR, afectando de forma grave e inadmisible al derecho de movilidad de los ciudadanos, bloqueando algunas de las principales vías de comunicación de Cataluña y levantando peajes. Es inadmisible y nos preguntamos qué hace el Govern y dónde está cuando se vulneran derechos básicos de la ciudadanía".

En este escenario, ha reprochado la "inactividad" del gobierno catalán hacia los 250.000 trabajadores públicos que harán huelga el miércoles y ha instado a la Generalitat a "ocuparse de los problemas concretos de la ciudadanía, respetar el marco de convivencia y olvidarse de vías eslovenas, que son garantía de fracaso y caos".

Respecto a la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre y las protestas anunciadas por los CDR para ese día, Illa ha asegurado tajantemente que "la reunión del Consejo de Ministros se celebrará en Cataluña. Estamos en un país serio".