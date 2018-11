El PSC no apoyará la moción de Cs contra un eventual trato de favor a los presos soberanistas

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, el diputado del PSC-Units ha dicho que se posicionarán así porque a su partido no le consta que haya un trato de favor a estos presos, por lo que no es partidario de abordar asuntos que no se han producido.

"Avanzarse a cosas que no han sucedido siempre es llamar al mal tiempo. Esto nosotros no lo haremos y no lo apoyaremos", ha zanjado Iceta.

El diputado del PSC-Units Ramon Espadaler ha mostrado su sorpresa por que un partido como Cs que reclama siempre que el Parlament no apruebe "mandatos" que traten de influir al poder judicial ahora formule propuestas como esta, y ha pedido que se respete la separación de poderes.

La moción de Cs también busca que el Parlament inste al Govern a revelar qué visitas han realizado el presidente Quim Torra, los consellers, altos cargos de la Generalitat y el presidente del Parlament, Roger Torrent, tanto a los centros de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona) como a los madrileños de Soto del Real, Estremera y Alcalá-Meco.