El PSC no apoyará los presupuestos "de un Govern que se declara independentista"

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha avisado de que su formación no apoyará los presupuestos "de un Govern que se declara independentista", aunque incluyan partidas sociales, y ha emplazado al ejecutivo catalán a buscar el respaldo de los diputados que abogan por la secesión.

"Pedimos que los presupuestos tengan un acento social, pero además hemos dicho siempre que con un Govern que tenga por objetivo la independencia de Cataluña no podemos colaborar", ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del PSC.

Para Illa, la ausencia de una renuncia explícita "a la declaración de independencia de Cataluña y a los planteamientos unilateralistas" imposibilita que el PSC pueda llegar a ningún pacto con la Generalitat.

Al ser preguntado por cómo encaja este rechazo a las cuentas catalanas con el llamamiento a PDeCAT y ERC para que voten "sí" a los presupuestos generales del Estado, ha precisado: "Eso no quiere decir que no podamos colaborar con partidos que sean independentistas pero que no tengan por objetivo la declaración inmediata de la independencia".

"No me parece ninguna paradoja, me parece algo perfectamente natural, que unos presupuestos que contemplan 2.200 millones de euros más para Cataluña, si son beneficiosos para Cataluña, se puedan votar favorablemente", ha añadido en relación a los presupuestos estatales.

En este sentido, ha apuntado de que "nunca se ha dicho que tenga que haber un quid pro quo" y ha avisado a los partidos independentistas de que "tendrán que explicar muy bien" por qué se niegan a aprobar unos presupuestos que implican un incremento de recursos para la comunidad porque "no se entiende".