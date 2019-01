El PSC ve "esperpéntico" el recurso de Puigdemont contra la Mesa de la cámara

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha calificado de "telenovela de traiciones mutuas" y de "episodio esperpéntico" el recurso de amparo ante el TC de Carles Puigdemont contra la Mesa de la cámara, lo que evidencia a su juicio la falta de "unión" en el Govern.

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para denunciar que la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent (ERC), vulneró sus derechos cuando tomó la decisión de retirarle el voto delegado.

En rueda de prensa en la cámara catalana, Granados ha opinado que "estamos ante otro episodio del gran engaño del independentismo, un episodio esperpéntico protagonizado por Puigdemont, por quien intentó derogar la Constitución y el Estatut" y quien criticó la "falta de legitimidad" del alto tribunal, al que "ahora" acude para pedir amparo.

La portavoz parlamentaria del PSC ha recordado que la retirada del voto delegado y la sustitución de los diputados presos se hizo de acuerdo a la interlocutoria del Tribunal Supremo y al informe de los letrados de la cámara catalana, de manera que los dos de ERC sí votan y los cuatro de Junts per Catalunya, incluido Puigdemont, no ejercen su voto porque no han sido sustituidos, ya que "no quieren".

"Fin de la historia", ha recalcado Granados, y ha exigido así a los independentistas que "dejen sus líos para su tiempo libre".

Además, y ante este recurso, Granados ha interpelado a ERC: "¿cuántas traiciones más va a aguantar?" y "¿cuántas presiones más va a aguantar Torrent?".

Según la portavoz socialista, a los independentistas "solo les importa la competición entre sus múltiples siglas", ya que Puigdemont y el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, "no encuentran la manera de dar por finalizado el 'procés".

Para Granados, esta nueva discrepancia entre JxC y ERC pone de manifiesto que "estamos ante un Govern que es de todo menos unido" y, además, sin un liderazgo.