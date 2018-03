El PSC urge a formar "cuanto antes" un Govern sin "parches" ni "hipotecas"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha urgido hoy a las fuerzas independentistas a formar gobierno "cuanto antes", preferiblemente antes de Semana Santa, un Govern sin "parches" ni "hipotecas" como sería una eventual moción de confianza a media legislatura.

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido, Illa calificado de "inconcebible" que "88 días después de las elecciones siga sin haber un Govern en Cataluña y se ponga de manifiesto la incapacidad de la mayoría parlamentaria independentista de formar un gobierno con plenitud de funciones".

El dirigente ha evidenciado su "indignación" por una situación que "no se puede prolongar ni un día más" y, en este sentido, ha incidido en la "necesidad de que haya, cuanto antes, un gobierno en Cataluña".

"Ha habido tiempo de sobra para que se constituya un Govern. Es muy grave la situación de limbo en la que se encuentra la política catalana. Vista la incapacidad de las fuerzas independentistas de resolverlo, la Semana Santa marca un punto de inflexión. Sería muy aconsejable que se hiciera antes de Semana Santa", ha opinado.

No obstante, ha mostrado su rechazo a que el acuerdo entre JxCat, ERC y la CUP se lograra, por ejemplo, mediante un compromiso para que el nuevo presidente se someta a una moción de confianza en la mitad de la legislatura.

Para Illa, se trataría de un "parche" que "no resuelve nada" y sería una "solución a medias", pues el nuevo Govern "nacería hipotecado y con mal pie. No es el camino, no lleva a ninguna parte", ha reiterado.