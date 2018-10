El PSC, a independentistas: Si no quieren gobernar, que dejen hacerlo a Sánchez

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha instado hoy a los independentistas a que "si no saben o no quieren gobernar Cataluña, que dejen gobernar al Gobierno de España", ya que, a su juicio, "no se pueden mezclar" actuaciones judiciales con decisiones políticas como la de los presupuestos.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Illa ha defendido que las cuentas propuestas por el Ejecutivo ponen fin a "siete años de recortes", y ha pedido así a los grupos parlamentarios de ERC y PDeCAT en el Congreso que "no impidan que el Gobierno socialista en Madrid apruebe unos presupuestos que benefician al conjunto de la ciudadanía".

En los últimos días, desde ERC se ha pedido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que haga movimientos o gestos para con los presos si quieren su apoyo para aprobar los presupuestos generales.

El dirigente del PSC ha informado asimismo de que su partido ha editado 100.000 octavillas en las que se detallan "los efectos positivos" de las cuentas que se quieren aprobar.

Titulado "Por el bienestar de la mayoría", este folleto se divide en siete apartados y recuerda, en primer lugar, que "Cataluña recibirá 2.200 millones de euros más".

Preguntado sobre la reunión que hoy han mantenido en Waterloo (Bélgica) el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con su predecesor, Carles Puigdemont, y representantes del independentismo -entre los que no hay nadie de la CUP-, Illa ha dicho que el presidente "tiene derecho a reunirse con quien quiera".

Aún así, ha asegurado que a los socialistas no les "gusta" verle "pasar consultas permanentemente" y que, en cambio, preferirían que "estuviera ejerciendo con plenitud de sus funciones como presidente, tomando decisiones autónomas en Cataluña".