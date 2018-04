El PSC "no ve motivos" para aplicar "la legislación antiterrorista" a los CDR

La portavoz de PSC-Units, Eva Granados, ha asegurado que su grupo "no ve motivos" para aplicar "legislación antiterrorista" a los Comités de Defensa de la República (CDR), y, a pesar de "condenar políticamente" sus actos, ha pedido ser "cuidadosos" con los tipos penales que se les atribuyan.

La portavoz del grupo parlamentario socialista ha valorado así en rueda de prensa la detención esta mañana por parte de la Guardia Civil de una responsable de los autodenominados Comités de Defensa de la República con relación a los cortes de carreteras y sabotajes en los peajes llevados a cabo la pasada Semana Santa.

En paralelo, los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas por agredir a agentes de la policía catalana durante los disturbios ocurridos frente al Parlament el pasado 30 de enero, a raíz del aplazamiento de un pleno convocado para investir de nuevo a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Recordando que no se dispone de toda la información sobre esta operación, Granados ha recordado que "las actuaciones de los CDR son muy condenables políticamente" y su partido "no comparte la ideología ni muchas de sus actuaciones", algunas de las cuales "posiblemente también sea condenables penalmente".

No obstante, ha dejado claro que "se debe tener especial cuidado en el uso y aplicación de algunas figuras y tipos penales". "No vemos motivo para aplicar legislación antiterrorista", ha reconocido la portavoz parlamentaria del PSC.

Granados ha opinado que, a pesar de haberse visto "concentraciones, actuaciones que señalan a personas concretas o levantamiento de barreras", que valoran "negativamente", consideran que estas actuaciones no son motivo de "aplicación de la legislación antiterrorista".

Por otro lado, la portavoz socialista ha apuntado que, ante la admisión a trámite de las enmiendas de JxCat a la Ley de Presidencia, los socialistas pedirán nuevamente un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, ya que se trata de una modificación para una "teleinvestidura y un telegovern" y "no se ajusta al Estatut".

Por último, sobre el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat), la dirigente ha confiado que "sea el último movimiento del bloque independentista para que, de una vez por todas", pueda procederse ya a una "investidura efectiva".

Los socialistas rechazan así la candidatura de Sànchez porque "no podría dedicarse al 100% a su responsabilidad" y, al mismo tiempo, ha criticado que las fuerzas independentistas "hagan decir al Comité de Derechos Humanos de la ONU lo que no ha dicho, ya que lo que ha hecho es solo un acuse de recibo que establece claramente que no se valora ni el fondo de la cuestión ni su admisibilidad".