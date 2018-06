El PSC muestra su "mano tendida" aunque subraya que no es "equidistante"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hoy que su partido tiene la "mano tendida" y está dispuesto a "lo que haga falta" para facilitar un entendimiento entre los gobiernos de España y Cataluña, a pesar de lo cual ha subrayado que su formación no es "equidistante" ni "un mensajero".

"El PSC no es un mediador, no es equidistante. El PSC es el socialismo en Cataluña y de Cataluña. No estamos a medio camino. Somos parte del socialismo español, europeo e internacional y recordamos nuestra historia", ha aseverado en la inauguración de la jornada "Reforma constitucional, federal y con derechos" celebrada en la sede del PSC de Barcelona.

Iceta ha defendido: "No somos unos que van y vienen, no somos unos mensajeros. Eso sí, estamos dispuestos a lo que haga falta para ayudar, desde donde se nos pida, con nuestras ideas y nuestra gente".

Ha señalado que se debe hacer posible que "la realidad política y el sentimiento vayan de la mano", y por ello ha incidido en la necesidad de afrontar una reforma constitucional que "no es para mañana, pero que culminará un proceso que hemos comenzado hace mucho tiempo".

El dirigente del PSC ha celebrado, por otra parte, que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez sea "el gran escaparate de una España diversa y llena de mujeres", que contradice a aquellos que presentan "una España homogénea, algo oscura, triste y nada estimulante".

"¡La ola del 8 de marzo ha llegado a la playa!", ha clamado Iceta, que ha instado a Sánchez a que "el impulso (del federalismo) llegue también a buen puerto".

El primer secretario de los socialistas catalanes ha aseverado que espera "mucho de esta ventana de oportunidad que se ha abierto".

Por su parte, el presidente del grupo municipal socialista en Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado de la nueva ministra de ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, también presente en el acto, que es una persona "firme en sus convicciones, pero muy sensible a la hora de ponerse en la piel de los otros".

"Unas características que pedimos al nuevo gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

El portavoz adjunto en el Parlament del PSC, Ferran Pedret, ha sentenciado: "Qué mal que ha envejecido el gobierno de Torra en cuestión de días", en comparación con el presidido por Pedro Sánchez.