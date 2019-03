El PSC quiere rentabilizar en las urnas la "ilusión" creada con Sánchez

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la socialista Núria Marín, considera que el PSC debe rentabilizar la "ilusión" generada con el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir unos buenos resultados en las elecciones municipales del 26 de mayo.

"Creo que su fuerza, su empuje y sus políticas han vuelto a ilusionar a mucha gente, y esto no solo se ve reflejado en las encuestas: también se palpa en el ambiente que hay en la calle", ha sostenido Marín en una entrevista con Efe.

Para la número dos del PSC, esta "dinámica positiva" ha reforzado la marca de su formación respecto a los comicios de 2015, cuando el partido ultimaba su recomposición, con Miquel Iceta al frente, tras la crisis interna a raíz de la intensificación del debate soberanista en Cataluña.

Un debate que, admite Marín, ha marcado la última legislatura a nivel municipal, aunque en su caso no ha influido en los grandes proyectos de ciudad porque gobierna en solitario.

Uno de los momentos en que la vida de la ciudad se vio más alterada por el "procés" fue el 1 de octubre de 2017, cuando Marín, pese a su conocida postura contraria a un referéndum no pactado, protagonizó una de las imágenes de la jornada al encararse a los agentes de la Policía tras las cargas contra votantes en el IES Can Vilumara.

"No entendía que en aquel momento, que estaban todas las señoras y señores de cierta edad que iban a votar tranquilamente en domingo... No podía consentir los porrazos. No entraba dentro de mi cabeza", ha dicho la alcaldesa, que ha recordado que durante la jornada llamó en varias ocasiones al entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para pedirle explicaciones por la presencia de furgones antidisturbios en la ciudad.

Sobre el juicio en el Tribunal Supremo, Marín ha deseado que se resuelva lo antes posible porque es un elemento "distorsionador" que obstaculiza el diálogo y la búsqueda de acuerdos y soluciones políticas.

En este sentido, ha reclamado al resto de formaciones que no dediquen la campaña electoral de mayo a hablar del conflicto territorial: "Entiendo que el momento haga que surjan elementos que puedan distorsionar lo que serían unas elecciones municipales más básicas. Me gustaría oír a otros hablando de proyectos de ciudad".

Una de las formaciones que más ha crecido a raíz del debate soberanista ha sido Ciudadanos, que se perfila como el principal rival de Marín y que en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 sacó casi 15.000 votos de ventaja a los socialistas y se situó como primera fuerza en la segunda ciudad de Cataluña.

"No me preocupa cuál va a ser su discurso. He oído mucho la crítica, poniendo de relieve la confrontación respecto al independentismo. No sé si tienen previsto hablar de L'Hospitalet o si se quedarán surfeando en políticas más generales, pero los ciudadanos sabrán escoger", ha apuntado.

Marín, que presentará oficialmente su candidatura el día 24 de marzo, esperará hasta última hora para hacer pública su lista para no "distraerse" de sus quehaceres como alcaldesa.

Lo que sí ha descartado es que vaya a haber un "fichaje estrella", como el que ha protagonizado su antecesor en la alcaldía hospitalense, el exsocialista Celestino Corbacho, al incorporarse como número tres del alcaldable por Barcelona Manuel Valls, que se presenta como independiente bajo el auspicio de Ciudadanos.

"Me ha sorprendido un poco", ha admitido en relación con este fichaje, en el que no ha querido ahondar, porque, a su juicio, no tiene ningún impacto en la candidatura del PSC en L'Hospitalet.