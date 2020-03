El PSC reprocha a ERC su gestión de los casos de presunto acoso sexual: "Es intolerable"

En rueda de prensa, ha criticado al presidente de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià, que en un tuit reivindicó que los republicanos han puesto el "umbral de la autoexigencia muy alto" con la actuación ante estos casos y la dimisión del conseller, Alfred Bosch.

"Cuando ERC dice que actuó con mucha exigencia le queremos decir que no. ERC no actuó con celeridad, el primer día que el exconseller Bosch conoció un solo caso lo debería haber puesto en conocimiento y no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo", ha lamentado.

Por eso, Romero ha considerado "intolerable que ERC intente dar lecciones" sobre cómo ha gestionado este asunto y ha expresado su apoyo a las trabajadoras de la Conselleria que sufrieron este acoso.

Ha acusado a Bosch de haber "intentado tapar" el caso y de no haber dado todo el apoyo necesario a las víctimas, por lo que ha manifestado su satisfacción de que ya no forme parte del Govern, pero ha advertido de que ahora es necesario analizar lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder.

Preguntada sobre si el PSC tiene un protocolo para actuar contra casos de acoso sexual, ha explicado que hasta el 14 Congreso que el partido celebró en diciembre de 2019 estos casos se llevaban en la Comisión de Garantías, pero que uno de los acuerdos que se adoptaron en el Congreso es hacer un protocolo que asegura que se está terminando.

CORONAVIRUS

Romero ha informado de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la diputada Assumpta Escarp acudirán a la reunión que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado este martes por la tarde para informar a los grupos parlamentarios de la evolución del coronavirus.

Ha afirmado que asistirán al encuentro para escuchar a Torra, ya que es una situación que les preocupa y ha pedido tener a los ciudadanos lo "máximo informados" posibles y escuchar a las autoridades sanitarias.