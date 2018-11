El PSC cree que "no se dan los supuestos para aplicar el 155" y pide a Cs air al encuentro con Torra

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha replicado este lunes a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña "no es procedente ni se dan los supuestos para ello", y le ha instado a acudir a la reunión que el presidente del Govern, Quim Torra, mantendrá con los presidentes de grupos parlamentarios el viernes.

En una rueda de prensa en respuesta a los periodistas se ha referido a la propuesta manifestada el domingo por Arrimadas de volver a intervenir el autogobierno catalán, y ha contestado que los socialistas se centran en buscar "soluciones y no en agrandar los problemas y aprovecharlos para arañar cuatro votos de aquí y de allá" con ese tipo de declaraciones.

Por eso ha insistido en la reunión de los presidentes de grupo que ha recordado que nace de una resolución impulsada por los socialistas y aprobada en el Parlament, algo que ha esgrimido para exigir la presencia de todos los representantes de grupos y de subgrupos.

"A los grupos que dicen que no asistirán, Cs, PP y CUP, decirles que mal podemos exigir al Govern que cumpla las resoluciones parlamentarias cuando ellos no las cumplen. Dar cumplimiento a las resoluciones parlamentarias nos legitima a exigir al Govern que las cumpla", ha dicho cuando todavía no se conoce cuántos de los representantes parlamentarios asistirán al encuentro.

Sobre la reunión en sí, ha explicado que los socialistas creen que es una "muy buena noticia" que finalmente Torra la haya convocado, ya que el PSC defiende que, al margen de la negociación con el Gobierno central, los grupos catalanes deben dialogar entre sí para encontrar vías de solución al conflicto político.

Prueba de que el PSC se toma en serio esta reunión, es que su portavoz parlamentaria, Eva Granados, está trabajando en un documento desgranando la posición del grupo socialista que presentará la propia Granados junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el jueves y que defenderán en la reunión del viernes.

Pese a que no ha querido desvelar el contenido del documento porque está en proceso de elaboración, Illa ha subrayado la encuesta publicada este mismo lunes por La Vanguardia que arroja que "cerca de un 70% de españoles y catalanes apuestan clarísimamente por la reforma de la Constitución y el Estatut" como solución al conflicto político.

"Reafirmamos este compromiso con profundizar el autogobierno, mejorar la financiación y reformar la Constitución", ha expresado el secretario de organización socialista.

INVESTIGAR A LA CASA REAL

Centrados sus esfuerzos en solventar el conflicto político en Catalunya, Illa considera que la propuesta que JxCat ha registrado este mismo lunes en el Parlament para impulsar una comisión de investigación por presuntas "actividades delictivas" de personas vinculadas a la casa real no es la vía que deben tomar los grupos parlamentarios catalanes.

"Votaremos en contra de esta comisión y no participaremos en ella si se aprueba. Haríamos bien parando esta degradación de las instituciones como el Parlament, y denjando de hacer el ridículo", ha lamentado, y ha exigido propuestas que resuelvan problemas, porque considera que la Cámara catalana no es quién debe investigar a instituciones del Estado.

PAGA EXTRA

En ese sentido, ha exigido al Govern dar cumplimiento a otra resolución aprobada en el Parlament que exige al Govern devolver las pagas extra a los funcionarios y ha advertido de que esa devolución "no se pude demorar ocho años".

También ha instado a los partidos que sustentan al Govern a dar respaldo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en las mejoras que recoge para los catalanes: "Votar no a los Presupuestos es votar no a Cataluña".