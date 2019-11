PSE dice que la sentencia de los ERE refleja que "ni el PSOE ni su secretario general tienen ninguna responsabilidad"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado este miércoles que la sentencia de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía dice "claramente" que los condenados "no se llevaron dinero ni financiaron el partido", por lo que, en ese sentido, ha considerado que la resolución refleja que "ni el PSOE ni su secretario general tienen ninguna responsabilidad" en el caso.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la secretaria general de los socialistas vascos ha destacado que el PSOE "ya dio su respuesta política" al caso de los ERE cuando pidió responsabilidades a los implicados y que abandonaran el partido y los cargos públicos y políticos que ostentaban. "Los condenados no están en ningún cargo político, no están dentro del partido y, en ese sentido, por nuestra parte no hay nada más que hacer", ha asegurado.

Respecto a la ausencia de una reacción a la sentencia por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que "ya saldrá, no está escondido, tiene su agenda política y supongo que los periodistas le preguntarán en cualquier momento". En todo caso, ha recordado que este martes ya reaccionó a la sentencia el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al declarar que el caso de los ERE "no es del PSOE" sino de personas que no están ya en el partido.

Asimismo, y ante las peticiones de PP y Ciudadanos a Pedro Sánchez de que asuma responsabilidades, Mendia ha asegurado que ninguno de los dos partidos "tiene ningún argumento". "Lo que ha hecho Ciudadanos en Madrid y muchos otros lugares ha sido apuntalar al PP en el poder, cuando ellos llegaron a la política para eliminar la corrupción e instalar una regeneración democrática en nuestras instituciones, por lo que lo que ha hecho ha sido una enmienda a la totalidad a su propia política", ha indicado.

"NADIE ESTÁ LIBRE"

En todo caso, Idoia Mendia ha considerado que "nadie está libre" de las cuestiones relacionadas con la corrupción y que "cualquier partido puede tener corrupción, porque la gente tiene tentaciones y puede caer". En este sentido, ha señalado que, "cuando pones a una persona en un puesto político o eliges a alguien para que ocupe un cargo, piensas que es la persona adecuada, pero no estás libre de que esa persona meta la pata y meta la mano en el cajón".

Ha afirmado que "la diferencia está en cómo reaccionan los partidos políticos" ante situaciones así, y ha destacado que, cuando se trata de dinero público, "hay que ser muy exigentes, y no solo para evitar que esas personas se enriquezcan mediante un cargo público, sino también para que la misma gestión sea muy exigente, porque es el dinero de todos".

En este sentido, Idoia Mendia ha asegurado que, aunque estemos "en un nuevo tiempo", hay que mostrar "una opinión crítica", porque, según ha dicho, "en el pasado los partidos políticos no acertamos a hacer frente a esta cuestión, a que se hiciera una mala gestión del dinero público y a que la gente se llevara el dinero a casa".

"Actualmente hay más control y es mucho más difícil que una persona tenga una conducta así. Se han ido adoptando medidas en las instituciones públicas, pero aún tenemos un camino por hacer para mejorar los controles y la transparencia, y para que los ciudadanos sepan y estén tranquilos de que el dinero que llega a las instituciones a través de sus impuestos se utiliza de manera correcta. Hemos hecho un camino, pero aún queda por hacer. Siempre se puede mejorar", ha señalado.