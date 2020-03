PSE dice que el Gobierno Sánchez tiene "muy claro" que el traspaso de régimen económico de la SS irá a Euskadi

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Eneko Andueza ha indicado que el programa socialista de cara a las elecciones autonómicas apuesta por seguir impulsando políticas progresistas y pretende "continuar por la senda de esta pasada legislatura" porque "se han hecho las cosas bien". Andueza ha añadido que, en la medida en que la ciudadanía dé su apoyo a los socialistas, el PSE-EE "tendrá un liderazgo importante" en el Gobierno Vasco.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa ha asegurado también que queda demostrado que el "binomio Pedro Sánchez-PSE" es "una buena oferta y alternativa" que "beneficia enormemente a la ciudadanía vasca" porque, a través de esa "conexión", se consiguen "muchísimas cosas para Euskadi". En este sentido, ha recordado la "voluntad" de Pedro Sánchez de cumplir con todas las transferencias pendientes.

"Existe un calendario que es algo que no ha existido hasta ahora y hay una voluntad política expresa, un compromiso expreso del Gobierno de España con Euskadi", ha indicado Andueza, que ha asegurado que la existencia de un calendario "está ahí y es un compromiso fehaciente de que el Estatuto se va a cumplir" y se van a realizar todas las transferencias pendientes.

Andueza ha señalado que, dentro de esas transferencias pendientes, habrá algunas que requieran de "cierta negociación" porque son "materias delicadas" que "técnica y administrativamente van a tener que enjuagarse y negociarse" para poderlas materializar. "Pero la voluntad expresa es que todas las competencias vengan a Euskadi, dicho por el propio presidente, con eso me quedo", ha añadido.

El dirigente socialista cree que las palabras del Delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, en las que ha afirmado que, la voluntad política "a veces no es suficiente para que las cosas se terminen por cerrar", responden a que ha querido "ser prudente" en la medida en que hay transferencias que "deberá negociarse como se materializan" porque tienen "una gran complejidad". "Eso no quiere decir que no se vayan a materializar, materializar se van a materializar porque lo ha dicho y el propio compromiso del presidente", ha agregado.

TRANSFERENCIAS

Andueza no cree que se vayan a "asustar" determinados sectores del Gobierno central por las críticas a que se transfiera a Euskadi el régimen económico de la Seguridad Social, y ha añadido que el Ejecutivo de Sánchez "tiene muy claro que esa transferencia va a venir a Euskadi" y, "además en los términos que siempre ha defendido el PSE".

"Es normal que Núñez Feijóo diga que tiene miedo y que puede romper el sistema y que algunos funcionarios, probablemente muy apegados a postulados de la derecha, lo digan porque ven en eso una oportunidad para intentar dañar al Gobierno y meter el miedo en el cuerpo a la gente pero creo que no existe ningún riesgo. El Gobierno lo tiene muy claro y además es una cuestión que se ha analizado en profundidad, por tanto, tranquilidad, no creo que las declaraciones de Núñez Feijóo y de algunos altos funcionarios puedan asustar a un Gobierno que tiene su hoja de ruta muy clara", ha añadido.

Andueza, que confía en unos buenos resultados el próximo 5 de abril, "espera y desea" que no les penalice lo ocurrido con el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que se encuentra en una zona en la que los socialistas suelen tener importante respaldo.

Tras recordar que vive a escaso kilómetro y medio de donde se produjo el accidente, cree que la situación se ha gestionado "de la mejor manera posible y, por ello, no cree que "vaya a penalizar". No obstante, ha denunciado que ha habido algunos partidos, "principalmente, EH Bildu", que han intentado utilizar este tema "para sacar rédito político y a la gente eso no le gusta".

"Una cuestión es hacer política y otra, a través de la demagogia, intentar dañar a un Gobierno de la manera que lo han hecho, al final, instrumentalizar estas cuestiones para sacar rédito político puede penalizar a aquellos que han utilizado esa desgracia de manera electoralista", ha manifestado Andueza, que ha destacado que la prioridad es encontrar a los trabajadores desaparecidos tras el derrumbe.

El dirigente del PSE-EE ha asegurado que son "lógicas, comprensibles y respetables" las críticas que han formulado algunos familiares de los trabajadores porque "hay dos cuerpos que están ahí, son sus familiares y los quieren recuperar cuanto antes". "Con lo cual, todo esfuerzo que se haga, en tanto en cuanto no se recuperen los cuerpos, es insuficiente y es perfectamente legítimo y comprensible que las familias realicen esa reivindicación", ha agregado.

GOBIERNO DE IZQUIERDAS

Por otra parte, ante los llamamientos a la unidad de las izquierdas en Euskadi para plantear un Gobierno alternativo al PNV, ha manifestado que hay dos posicionamientos, uno el del PP, que "no se da cuenta de que, con su discurso, lo que hace es alimentar a los extremos" y, por otra parte, está Podemos que "está agitando esa bandera de ese gobierno de concentración de izquierdas EH Bildu, Podemos y el PSE-EE"

A su juicio, lo hace porque es "el único argumento" con el que pueden ir a unas elecciones porque "no tienen proyecto", por lo que es "la única bandera que les queda por agitar". "En cualquier caso, si tantas ganas tienen de tener un Gobierno de izquierdas, mi pregunta es si estarían dispuestos a apoyar la investidura de una Lehendakari socialista, esa es la pregunta", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado que no tiene que dejar de ser izquierdas un Gobierno porque "no esté Elkarrekin Podemos" y ha criticado su "curiosa tendencia a repartir carnets de izquierda" y "ver a los demás como sucedáneos".

Andueza ha afirmado, en todo caso, que a la izquierda abertzale "le queda mucho recorrido por hacer, mucho camino por hacer, muchas cosas que reconocer para llegar a ese punto".

Por otra parte, preguntado por si van a poner nuevas condiciones para renovar el acuerdo de coalición con el PNV, ha manifestado que, de momento, no se puede hablar de eso y hay que esperar a los resultados del 5 de abril y, en función de eso, "valorar cuál tiene que ser el peso en ese Gobierno".

Ante las apelaciones que hace el presidente del PP, Carlos Iturgaiz, a los votantes socialistas descontentos, Andueza ha indicado que, "cada vez que les escucha", le crece "menos la barba" porque vuelve "a su adolescencia".

"Hay veces que incluso cuando realiza algunas declaraciones, de fondo se escucha hasta la sintonía del NODO, me parece absolutamente trasnochado, que ahora Carlos Iturgaiz venga con estos cuentos, me parece poco menos que ridículo, que diga que el PSE no defiende el constitucionalismo después de todo lo que hemos pasado en este país, me parece irrisorio", ha añadido.

A su juicio, el PP ha cometido "un tremendo error" al designarle como candidato a Lehendakari que, "como bien dijo Pedro Sánchez, no solo es un candidato de otro siglo, sino que incluso también parece que sus ideas también de otro siglo y no precisamente del XX, a veces parecen del XIX".