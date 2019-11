PSE cree que una abstención del PP sería "un ejercicio de responsabilidad", pero rechaza una "gran coalición"

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha afirmado que una hipotética abstención del PP supondría "un ejercicio de responsabilidad" por parte de la formación liderada por Pablo Casado, aunque ha mostrado el rechazo del PSOE a una "gran coalición".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente socialista ha analizado los resultados electorales del 10-N y ha valorado que el PSOE haya vuelto a ganar por cuarta vez consecutiva unas elecciones en España. "A partir de ahí, la situación de bloqueo habrá que intentar superarla", ha añadido.

A su juicio, tras los comicios de abril hubo partidos, "como Unidas Podemos", que "jugaron a rentabilizar electoralmente una vuelta a las urnas, anteponiendo su presencia en el gobierno y los sillones a un intento de desbloquear la situación".

Por ello, ha considerado que "no todas las miradas deben dirigirse al PSOE" en este sentido, ya que "puede haber múltiples responsables" de la repetición electoral, y "Podemos es uno de ellos".

De cara a un desbloqueo, ha apostado por "intentar abrir todas las puertas posibles" y ha sostenido que "si hubiera un mínimo de responsabilidad por parte de toda la clase política esto estaría resuelto". "Todas las fuerzas deben ser proactivas para facilitar el desbloqueo y apoyar que gobierne la lista más votada", ha incidido.

ABSTENCIÓN DEL PP

Cuestionado por una hipotética abstención del PP a la investidura de Pedro Sánchez, ha reconocido no saber qué actitud tendrán los populares, pero ha incidido en que los socialistas tienen "claro que no somos partidarios de la gran coalición y le diremos que no".

"Si a partir de ahí el PP decide abstenerse será un ejercicio de responsabilidad, el primero en los últimos años, pero también esperamos que fuerzas como Unidas Podemos dejen a un lado su ambición por ocupar sillones en el Consejo de Ministros y se pongan a construir un camino hacia el desbloqueo", ha añadido.

Por último, Andueza ha responsabilizado al PP del crecimiento de Vox tras "haberles puesto la alfombra roja para entrar en las instituciones", y ha advertido de que el PSOE "no entregará nada a quien no aporte una visión progresista a este país".