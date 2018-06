PSE destaca la voluntad de PSOE para poner "en marcha sin demora" del acercamiento de presos etarras

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que existe "voluntad política muy seria" de PSOE para que "se ponga en marcha sin demora" del acercamiento. Además, ha deseado que, para 2020, estén completadas todas las transferencias del Estatuto, incluida la de la Seguridad Social, sin la ruptura de la caja única.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pastor ha expresado su satisfacción por la reunión que ayer mantuvieron Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu porque, "por primera vez desde hace mucho tiempo, se ha conseguido retomar el diálogo entre ambas administraciones, que estaba pasando por una temporada muy mala".

"Ambos Gobiernos han coincidido en hacer una valoración muy positiva que los socialistas vascos compartimos plenamente. Lo que es evidente es que se abrió un nuevo tiempo en las relaciones entre Euskadi y el Gobierno de España que, sin duda, va a beneficiar a la ciudadanía vasca, que es para lo que se hacen estas cosas", ha añadido.

En este sentido, cree que las dos mesas que se han creado -una para acercar a los presos y otra para acometer el traspaso de las materias pendientes- se han hecho "con voluntad de ambos Gobiernos para que tengan frutos positivos".

"Yo estoy seguro de que así será. Hay temas más difíciles o más delicados que otros, pero todo lo que se aborda con buena voluntad y con ánimo de encontrar soluciones, al final, acaban teniendo un resultado positivo. No nos planteamos un escenario en el que no se consigan acuerdos importante en las dos. Las dos tienen mucha enjundia, las dos tienen problemas en los que hay que actuar con responsabilidad y con inteligencia, pero creo que en el ánimo de los dos Gobiernos, en el que Euskadi y en el de España está hacerlo de esa manera", ha manifestado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

En cuanto a la política penitenciaria, el dirigente socialista ha admitido que es "un tema delicado porque hay que armonizar lo que constituye poner en marcha una reforma" en esta materia "siempre dentro de la legalidad y ser cuidadosos con la sensibilidad de las víctimas, que han manifestado sus recelos y sus cautelas".

"Creo que con la misma legalidad penitenciaria, porque no estamos hablando de vulnerarla, sino de aplicarla de una manera adecuada al tiempo al que estamos viviendo, se pueden ir consiguiendo que ese alejamiento, que está provocando un sufrimiento injusto a las familias de los presos, se puede ir eliminando mediante políticas de acercamiento progresivo e individual a las cárceles de Euskadi", ha añadido.

A su juicio, "es un tema delicado porque despierta sensibilidad social, pero también es verdad que hay una voluntad política muy seria del Partido Socialista de que eso se ponga en marcha sin más demora".

ANTES DE 2010

El dirigente socialista ha apuntado que su deseo es que, antes de que se termine esta legislatura en el 2020, el Estatuto de Gernika está cumplido al completo. "Eso es lo que, desde el PSE-EE, hemos hecho llegar a los responsables del Gobierno de España. Este acuerdo viene trabajado tanto por el Gobierno Vasco como por los socialistas vascos ya desde hace tiempo", ha añadido.

Por ello, considera que "hay condiciones suficientes para que esa comisión mixta de transferencias se ponga a trabajar". "Empezamos por lo que, en principio, tiene menos dificultades, que son temas de infraestructuras y transportes, y terminaremos definitivamente con la competencia que, probablemente, tenga más complicaciones jurídicas, que es la del traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, pero nosotros somos positivos en cuanto a alcanzar acuerdos en esa materia", ha manifestado.

En todo caso, ha precisado que "la caja única no se toca, pero no es una reivindicación que haya llevado tampoco el Gobierno de Euskadi". En esta línea, ha recordado que en el acuerdo entre PNV y PSE-EE se establece que el traspaso del régimen económico se hace en aplicación de lo que contempla el Estatuto, "que respeta la caja única de la Seguridad Social". "Eso no es algo que esté en debate por parte de nadie", ha indicado.

PENSIONES

José Antonio Pastor ha señalado que el tema de las pensiones "no tiene estrictamente una relación directa con el traspaso del régimen económico". "Es un tema que se tiene que solucionar en el seno del Pacto de Toledo para hacerlas sostenibles, para conseguir un crecimiento adecuado de las mismas, y lo que hará, después, la Comunidad Autónoma es gestionar ese régimen económico, pero la voluntad de ambos y la de los socialistas está clara, es la de mantener un sistema público de pensiones que tenga efecto en todo el Estado", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que en Euskadi "tocará gestionar toda la cuestión referida al régimen económico". "Otra cosa muy distinta es cómo se garantiza a futuro la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que es el otro gran debate", ha manifestado.