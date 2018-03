PSE: "Hay un sector del nacionalismo radical que quiere hacer épica y enaltecimiento de quienes empuñaron las armas"

El parlamentario del PSE-EE, Txarli Prieto, cree "absolutamente intolerable y repugnante políticamente" que se hagan homenajes a los presos de ETA en las calles de Euskadi, y considera que se demuestra que "hay un sector del nacionalismo radical que quiere hacer épica y enaltecimiento de quienes empuñaron las armas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Prieto también se ha referido a las detenciones ayer de cuatro personas por supuesto enaltecimiento al participar el pasado mes de noviembre al homenaje a la exdirigente de ETA Belén González Peñalba, que posteriormente fueron puestas en libertad.

En este sentido, ha señalado que, "de las actuaciones que haga la Guardia Civil, tendrá que responder la Guardia Civil, que es una Policía democrática que tiene derecho a actuar en base a unas normas y que, en todo caso, tiene que explicar y responder por sus actuaciones".

"Ahora bien, si el motivo de las detenciones son los homenajes que se están produciendo a personas que salen de la cárcel, por haber cometido delitos de terrorismo con la banda ETA, tengo que decir que esas actuaciones por quienes las protagonizan son absolutamente intolerables", ha remarcado.

A su juicio, "son totalmente ajenas al tiempo democrático" que se vive, "una demostración de que hay un sector del nacionalismo radical que no quiere romper con su pasado, que quiere hacer épica y enaltecimiento de quienes empuñaron las armas y atentaron contra los derechos fundamentales de las personas, a las que arrebataron la vida".

Para el dirigente del PSE-EE, "esto es absolutamente intolerable y repugnante políticamente". "Y esto, a veces, tiene contestaciones y movimientos en el conjunto de la sociedad", ha explicado.

El parlamentario socialista ha recordado que "todavía hay asuntos pendientes y sin esclarecer de atentados terroristas", y desde luego, ha indicado que él no pondría "el acento frente a toda esta actuación en este aspecto tan parcial y tan concreto como puede ser el de la Guardia Civil, frente a todavía una conducta antidemocrática que se está viendo en un sector de la sociedad que, sin embargo, está incorporado formalmente a la democracia política".

"CAMINO POR RECORRER"

Txarli Prieto ha manifestado que "todavía le queda mucho camino que recorrer a quien todavía no se ha homologado del todo democráticamente". "Yo creo que hay una exigencia democrática, social y política de que, quienes estuvieron alentando o cobijando al terrorismo, rompan definitivamente", ha subrayado.

A su juicio, "cuando una persona sale de la cárcel después de haber cumplido una condena, tiene derecho a rehacer su vida y a alegrarse de encontrarse con sus amigos y familia, pero no puede pasar a otra categoría en la cual se dé la impresión de que lo que hizo está bien, de que aquí hay un conflicto, de que, como dicen algunos, aquí no hay ni buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos".

"Claro que hay buenos y malos. Los malos son los terroristas y los buenos los demócratas, los malos los que empuñaron las armas, los buenos los que padecimos el terrorismo, los malos los que atentaron contra la democracia, los buenos los que la defendimos en todo momento y dificultad", ha destacado.

Para el parlamentario del PSE-EE, "no se puede hacer una tabla rasa y poner en el paisaje todo como si fuera cada cosa parte de lo mismo en igualdad de condiciones". "No, hay cosas que son repugnantes, intolerables, parte del pasado, que hay que superar con alta dosis de calidad democrática y que algunos todavía se empeñan en hacerlo y ahí están Sortu, Bildu, lo que se denomina la izquierda abertzale, que todavía quiere hacer una cierta épica de lo que pasó entonces, y de épica no tiene nada", ha aseverado.

En su opinión, "fueron conductas absolutamente antidemocráticas, irracionales, totalmente contrarias a los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, totalmente condenables antes, ahora y mañana también".

DISOLUCIÓN DE ETA

Txarli Prieto ha afirmado que la disolución de ETA llegará "tardísimo" y ha indicado que, en estos momentos, "está en un escenario de testimonio porque es un asunto superado, afortunadamente, gracias a que en este país los demócratas resistieron a sus fechorías, a que se tomaron medidas políticas, policiales, judiciales y de colaboración internacional suficientes para que, poco a poco, se fuera anulando a esta banda".

"Si va a anunciar su disolución, mucho mejor que la anuncie de una vez, pero, en la práctica, está disuelta, derrotada y acabada desde hace muchísimo tiempo", ha afirmado.

Prieto ha indicado que hubo un momento en el que, con la política de dispersión, se pretendió que la banda "no se organizara desde la cárcel y no siquiera delinquiendo y atentando, y por lo tanto, tenía una explicación".

"En estos momentos, lo importante es que, quienes todavía tienen una deuda con la sociedad, cumplan su condena y, por lo tanto, que lo hagan en los términos que puedan ser más razonables, como también se está haciendo en Francia", ha indicado. En esta línea, ha asegurado que los socialistas están abiertos a que esa política de acercamiento se produzca. "Es un paso que podemos compartir", ha apuntado.