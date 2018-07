PSE registra su voto particular al nuevo estatuto para evitar "escenarios de ruptura" como en Cataluña

El PSE-EE ha registrado este jueves en el Parlamento Vasco un voto particular a las bases de reforma del Estatuto de Gernika, en el que apuesta por "ampliar el pacto de convivencia" en una sociedad de personas "libres e iguales" con pluralidad de "sentimientos e identidades", según ha explicado su secretaria general, Idoia Mendia, que ha asegurado que "es posible un nuevo estatuto que no sea de nacionalistas o de no nacionalistas".