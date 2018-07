PSE, sorprendido porque a Urkullu "le sorprenda" que Mendia eleve sus críticas ante "un proyecto de ruptura"

El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha afirmado que le sorprende que al lehendakari, Iñigo Urkullu, "le sorprenda" que la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, eleve sus críticas ante el planteamiento de un nuevo estatus para Euskadi de PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno que, a su juicio, es un "proyecto de ruptura" que le "recuerda mucho a los inicios del problema catalán".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha indicado que "una de las mejores cosas" que tiene el acuerdo de Gobierno con el PNV es que pactaron los acuerdos y las discrepancias, y ha apuntado que, en la cuestión del autogobierno "la discrepancia está pactada y cada partido puede defender la postura que estime oportuna".

"Nosotros hemos sido muy claros desde el minuto uno. No hemos engañado a nadie, hemos sido el único partido que no ha cambiado de postura desde el inicio hasta el final", ha afirmado.

Eneko Andueza ha precisado que únicamente variaron su postura cuando eran partidarios de afrontar previamente una reforma constitucional a la del Estatuto, pero, como había una "mayoría mucho más amplia" que solicitaba "modernizar el Estatuto", optaron por sumarse a esa mayoría. "Es en lo único que hemos cambiado", ha indicado.

URKULLU

Según han precisado, han sido "perfectamente claros" en la ponencia de autogobierno. "Ni íbamos a estar en una estrategia de creación de frentes ni vamos a estar tampoco alimentando un posicionamiento que nos llevara a dividir a los vascos o a imponer un modelo de ser vascos. Me sorprende que le sorprenda porque siempre hemos puesto las cartas boca arriba", ha afirmado ante las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, que aseguró que le sorprendía que la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, hubiera "elevado el tono" en sus críticas al acuerdo entre PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno.

Andueza ha afirmado que ve "un proyecto de ruptura" en el planteamiento acordado por PNV y EH Bildu en la ponencia. "Nos recuerda mucho a los inicios del problema catalán, el espejo de Cataluña está ahí y lo que ha sido el recorrido del problema catalán está ahí. No queremos para Euskadi lo que tampoco queremos para Cataluña", ha indicado.

Por lo tanto, ha insistido en que sí ven un proyecto de ruptura en la propuesta de PNV y EH Bildu, y le preocupa, aunque se esté en una fase "preliminar" da reforma del Estatuto.

El dirigente socialista ha manifestado que ve "tics y muchas cuestiones" que "evocan a tiempos pasados y a un proyecto que no tiene salida, que no tiene ningún sentido", y que puede llevar a una "confrontación con el Estado que en nada va a beneficiar a Euskadi y, sobre todo, que puede llevar incluso a clasificar a los vascos en función a su sentimiento de pertenencia".

"A mi no me gusta que me digan cómo me tengo que sentir español si me tengo que sentir español y tampoco me gusta que me clasifiquen o que me digan que tipo de vasco tengo que ser, no hay una manera unívoca de entender la manera de ser vasco", ha apuntado.

Andueza ha indicado que estas cuestiones "no se ponen con palabras" pero se "atisban" en el acuerdo entre PNV y EH Bildu y cree que todo el tema de la nacionalidad vascas es "un terreno muy farragoso en el que es mejor no meterse".

El dirigente del PSE-EE cree que, en la reforma del Estatuto, hay "muchísimas cuestiones" que pueden suscitar un "amplísimo consenso" de todos los partidos y que son temas "nucleares que resuelven los problemas cotidianos de los ciudadanos y que incorporan derechos sociales ya conquistados". "Eso es lo importante, no cómo nos podemos sentir, de qué manera o qué tipo de estatus vamos a tener sino los derechos sociales, cómo podemos solucionar la vida de los vascos sus problemas cotidianos, del día a día", ha apuntado.

Andueza, que ha apuntado que los datos del Euskobarómetro dicen que la ciudadanía vasca se siente "muy satisfecha" con el actual Estatuto, aunque con "matices", ha señalado que "todo es mejorable" y el Estatuto de Gernika "es del 79" y, por lo tanto, ha defendido poder contar con un Estatuto "modernizado y actualizado pero, sobre todo, un Estatuto que siente las bases del futuro de Euskadi".

A su juicio, el principal reto es conseguir un Estatuto "con en el que toda la ciudadanía vasca se sienta representada o a gusto" y no cree que sea "imposible" aunque reconoce que no es "fácil".

Andueza ha afirmado que el principal problema y desacuerdo que existe entre los partidos está en la "cuestión del sentimiento de pertenencia", pero ha insistido en que "hay puntos de encuentro muy importantes" en temas sociales, económicos o relativos a sanidad, educación o a la garantía de los derechos públicos. "Hay cuestiones en las que nos podemos encontrar, en las cuestiones identitarias es dónde nos vamos a separar, pues dejemos esas cuestiones identitarias a un lado y centrémonos en lo importante que es lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía", ha afirmado.

DERECHO A DECIDIR

En relación al derecho a decidir, ha asegurado que existen "límites legales que impiden que eso que llaman a derecho a decidir se pueda llevar a cabo de la manera que quieren algunos". "No lo digo, lo dicen juristas, incluso expertos en derecho internacional que se reconocen como nacionalistas como puede ser el caso de Juanjo Álvarez que lo decía el otro día", ha afirmado.

Según ha destacado, existe "un marco legal que hay que respetar" porque, si no, se está "rompiendo absolutamente con todo". "Nosotros proponíamos como base fundamental la reforma de la Constitución porque hay un problema muy gordo en Cataluña y un problema territorial que se debe de resolver y esa podría ser una vía y un camino muy importante para resolver esos problemas que ya vienen de largo. No ha sido el caso se ha apostado por una reforma del Estatuto y nosotros estaremos ahí", ha añadido.

Andueza ha indicado que los debates identitarios "no llevan a nada" y ha afirmado ser más partidario del "derecho a convivir" que del derecho a decidir.

TRANSFERENCIAS

Por otra parte, en relación al cumplimiento del Estatuto, ha asegurado que la lista de transferencias pendientes es "larga" pero ha señalado que se está priorizando la de prisiones y la gestión de la Seguridad Social.

"Desde un inicio se ha hablado de esas, son dos competencias importantes, no son fáciles de transferir, evidentemente hay conversaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco. Se ha recuperado la normalidad institucional que era muy importante, se está hablando desde la más absoluta sinceridad, se está trabajando con mucha discreción y supongo que, poco a poco, se irán atando los cabos para que esas transferencias, al igual que otras, progresivamente vengan a Euskadi".

No obstante, ha indicado que no es cuestión fácil y "administrativamente es muy complejo", sobre todo, en el caso de la gestión de la Seguridad Social. "No son competencias sencillas", ha manifestado.

Andueza ha afirmado que se trabaja "arduamente" pero no son cuestiones que se hagan de un día para otro por mucha voluntad política que haya, que en este caso la hay".

Por último, en relación al nuevo Gobierno central, ha asegurado que no es fácil gobernar en "franca minoría", pero ha asegurado que Pedro Sánchez tiene "un Gobierno muy sólido con gente muy competente que hará posible que la legislatura se agote"

A su juicio, si todo el mundo juega "de manera sincera" y sin "cálculos electorales", será "factible" que salgan adelante todo los compromisos anunciados por el Ejecutivo de Sánchez.