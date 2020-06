El PSM no descarta moción de censura contra Ayuso, pero cuando sea oportuno

El secretario general del PSM, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que no descarta una moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero no "de forma frívola", sino "cuando se den la circunstancias adecuadas", ya que ahora "no es el momento".

Franco se ha referido así, en una entrevista en TVE recogida por Efe, a la posibilidad de presentar una moción de censura contra Ayuso y a la gestión del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

"La moción de censura no la descartamos, por supuesto, pero vamos a seguir siendo serios, en la línea del partido y del señor Gabilondo", ha explicado, y ha sostenido que "no se puede presentar una moción de censura de forma frívola".

Se planteará "cuando se den la circunstancias", ya que ahora "no es el momento" de esa posibilidad, si no de "arrimar el hombro y llegar a acuerdos de forma más o menos justa, equitativa, y de buscar entre todo soluciones".

En cuanto a Gabilondo, el secretario general del PSM ha expresado su "máximo respeto, cariño, admiración y reconocimiento" por una "figura ejemplar que ha dado un gran servicio al PSOE y a los madrileños, y que va seguir su ejemplo de sensatez, honradez y rigor".

En la entrevista Franco también se ha referido a la reunión que mantuvieron la semana pasada en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dirigentes del PSM, sobre la que ha matizado que Sánchez no estuvo cuando se habló de la situación en la Comunidad de Madrid.

"No se trata de colocar el foco en Ayuso ni mucho menos, se trata de mejorar en la medida de lo posible la oposición que se hace en Madrid al Gobierno de Ayuso, pero siempre desde la lealtad institucional", ha precisado.

Sobre la gestión de las residencias de mayores en la región, el dirigente del PSM ha abogado por hacer, todos, "primero un ejercicio de humildad y luego de responsabilidad", con vistas a mejorar este ámbito de cara al futuro, y "no usarlo como arma arrojadiza".

Ha reconocido no obstante que "es verdad que algo ha fallado" y que se trata un ámbito que controlan las comunidades autónomas.