PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E negocian ya en siete mesas un acuerdo de Gobierno y EH Bildu reclama que hablen con ellos

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han comenzado este lunes la negociación en siete mesas sectoriales para buscar un acuerdo de contenidos para la conformación de Gobierno en Navarra, mientras que EH Bildu advierte de que el PSN tendrá que hablar con ellos "si quiere configurar una mayoría suficiente que sea alternativa a la derecha".

Representantes de los cuatro grupos que buscan el acuerdo de Gobierno se han reunido esta mañana y continuarán con los contactos a lo largo de toda la semana. El jueves tienen previsto realizar una reunión global para analizar la situación tras los primeros días de negociación.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "estamos en una semana importante de negociación, de diálogo entre los diferentes grupos que conformamos el bloque de 23 para posibilitar un programa de gobierno y una investidura de María Chivite -líder del PSN-". "Hoy se inician esos trabajos e iremos viendo cómo van funcionado. Ya hemos dicho que tenemos toda la voluntad y que en el resto de grupos también hemos visto voluntad de llegar a un acuerdo para un gobierno plural, progresista, feminista y de izquierdas, para centrarse en lo que necesita la ciudadanía, y en eso vamos a estar preocupados y ocupados", ha indicado, para señalar que ésta es "una semana que puede ser clave en el futuro de la comunidad".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que no se dan las "condiciones para una investidura" y ha asegurado que "aspirar a configurar una mayoría de 23 escaños (los que suman PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E) no es un mayoría absoluta que permita una investidura ni un Gobierno estable".

Bakartxo Ruiz ha pedido a la líder del PSN, María Chivite, que "sea honesta y diga si realmente se está abriendo a gobernar con el apoyo de Navarra Suma -tras su investidura-" y ha señalado que "no es serio y no es responsable en ninguno de los casos hacer creer que se puede configurar una mayoría alternativa a la derecha sin contar con EH Bildu". "Con EH Bildu tendrá que hablar el PSN si quiere configurar una mayoría suficiente que sea alternativa a la derecha, y si no tendrá que explicar a la ciudadanía si está dispuesto a gobernar con el apoyo de Navarra Suma", ha indicado.

Sin embargo, Ramón Alzórriz ha replicado que "lo que tendrán que explicar otros grupos es por qué posibilitan o imposilitan un Gobierno plural, progresista, feminista y de izquierda". "Nosotros no nos hemos desviado del mensaje que hemos dado en campaña. Iremos a un proceso de investidura donde cada uno se tendrá que posicionar. Hemos dicho que no íbamos a pactar con Bildu y que no íbamos a posibilitar un Gobierno de Navarra Suma, y los ciudadanos nos valoran la coherencia que hemos tenido en las acciones posteriores", ha afirmado.

(((Habrá ampliación)))